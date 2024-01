El actor Adam Driver dice que no regresará nunca como Kylo Ren a Star Wars

"Están haciendo cosas, pero no conmigo. Ya no estoy involucrado", fue la tajante respuesta en una reciente entrevista al actor Adam Driver, quien hizo parte de la más reciente trilogía de la saga de Star Wars en el papel de Kylo Ren, un antagonista complejo, brutal y que de alguna manera buscaba la redención.

Driver aseguró que su paso por la franquicia de ciencia ficción más famosa y ahora polémica del cine y el streaming, ya es historia, ya terminó.



El sueño terminó, aunque el propio Driver reconoció que le gustaba el universo creado por George Lucas. “Yo era fanático de las películas. Y luego, cuando me pidieron que lo hiciera, fue... Lo pensé mucho porque, repito, no quería quedar mal en ello. Recibí una oferta, pero no había guion que leer, algo que nunca había hecho antes, así que tenías que comprometerte con él (se refería al director de Star Wars: el despertar de la fuerza). Las otras dos películas: Star Wars: los últimos Jed y Star Wars: Rise of the Skywalker no cumplieron con las expectativas de muchos fanáticos.



Su personaje ha ido ganando más respeto ahora. Foto: Lucasfilm

“JJ Abrams tenía en mente un arco general que quería hacer. Su idea era que el viaje de Kylo fuera el viaje opuesto al de Vader, donde Vader empieza siendo el más confiado y el más comprometido con el lado oscuro. Y luego, en la última película, es el más vulnerable y débil. Quería empezar por lo contrario. Este personaje era el más confuso y vulnerable, y al final de las tres películas, sería el más comprometido con el lado oscuro. Intenté mantener ese arco en mente, aunque al final no fuera ese el viaje, porque cambió durante el rodaje", reconoció Driver, que sin embargo, creó un personaje memorable y que generó debates, hasta hoy.

