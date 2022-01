Desde hace varias décadas, las series ambientadas en el mundo de la medicina, son sinónimo de éxito o al menos de gran aceptación por parte del público.



Partiendo desde los años ochenta con ‘St. Elsewhere’, pasando por la reconocida ‘Grey's Anatomy’ o ‘Doctor House’, muchos son los títulos exitosos enmarcados en esta trama.



Así las cosas, ‘New Amsterdam’ es la ficción hospitalaria de moda por estos días.



Cabe resaltar que la nueva temporada de esta serie se encuentra en Star+ desde el pasado miércoles 19 de enero del 2022.

¿La pandemia en ‘New Amsterdam’?

Desde que fue ascendido a director del hospital ‘New Amsterdam’, el atípico doctor ‘Max Goodwin’ (Ryan Eggold) no deja de enfrentar todo tipo de casos.



Y si bien algunas veces los diagnósticos que enfrenta no son demasiado complejos, la extenuante burocracia del sistema de salud de Estados Unidos le supone un verdadero reto.



Pero la historia humana de cada paciente, inspira a ‘Goodwin’, y a su equipo, a luchar contra cualquier obstáculo con tal de cumplir con su deber. Sin embargo, nada podía haberlo preparado para el que fue el mayor desafío de sus vidas profesionales, la pandemia.



A principios del 2020, las personas que contraen covid comenzaron a multiplicarse en todos los rincones del mundo.



Muchos países impusieron estrictas cuarentenas para contener un virus del que se sabía muy poco, mientras los profesionales de la salud luchaban sin descanso para salvar vidas, en un contexto que se presenta desolador. Y es en ese punto, donde comienza la tercera temporada de ‘New Amsterdam’.

Como sucedió con otras ficciones centradas en hospitales, como fue el caso de ‘The Good Doctor’, ‘New Amsterdam’ también toma nota de la pandemia, para trasladar a la ficción este momento tan complejo que atraviesa el personal de salud.



En ese sentido, los episodios iniciales comienzan con la primera ola de contagios que sacudió a Nueva York. Y sobre ese tema, el showrunner David Schulner, señaló: “No se puede ignorar la realidad que impuso la pandemia, especialmente tratándose de una ficción protagonizada por profesionales de la salud que trabajan en un hospital de Nueva York”.



Por otra parte, Ryan Eggold también dio detalles sobre el modo en el que comenzará la tercera temporada.



“Intentamos reflejar el viaje que atravesaron nuestros cuidadores, luchando durante tantos meses, y particularmente lo intenso que fue el principio de todo, cuando se sabía muy poco del virus, y la situación nos desborda a todos”, dijo.



Además, añadió: “Entonces decidimos empezar la temporada montados sobre el pico de intensidad de esa experiencia, buscando la luz en el horizonte, intentado deducir hacia dónde se dirigía el mundo, cómo sería esa nueva normalidad, cómo podíamos hacernos fuertes, y cómo se podía construir algo bueno a partir de lo que pasaba”.

Actores se enfrentaron a contagios de covid 19 en rodaje

El último capítulo de la segunda temporada, presentó a un nuevo personaje, el cirujano ‘Cassian Shim’ (Daniel Dae Kim). El actor de ‘Lost’ se mostró muy entusiasmado ante la posibilidad de sumarse a ‘New Amsterdam’, pero su debut no fue nada habitual.



En un recurso muy atípico para una ficción televisiva, el propio Dae Kim apareció antes de ese episodio, explicando cómo fue su llegada a la producción, durante los primeros contagios por covid.



Al comienzo del episodio, se puede ver un video de Dae Kim, en el que cuenta: “Yo contraje covid cuando estaba en Nueva York filmando. Por suerte, tuve la fortuna de experimentar una recuperación total, pero muchos otros no. Así que en nombre de todo el equipo y del elenco, les queremos dedicar este capítulo a quienes aún luchan contra la enfermedad”.



‘New Amsterdam’ enfrentó el mismo obstáculo por partida doble, porque la pandemia no solo afectó la historia dentro de la ficción, sino que también se hizo presente entre el elenco y el equipo técnico. De hecho, el protagonista también se contagió.

Los actores hablaron de las dificultades que tuvieron con la pandemia. Foto: NBC Universal Television Distribution

En una nota, Ryan Eggold contó cómo atravesó su cuadro: “Afortunadamente, mi experiencia con el covid no fue de riesgo de vida. Es muy difícil hablar de esto, porque una parte de mí quiere decirles a todos que no se preocupen mucho, que no se asusten, porque lo que yo tuve fue muy similar a un resfriado. Pero si dijera eso, ayudaría a que la gente se relajara, cuando lo cierto es que hubo demasiadas muertes, y muchas personas que padecen el virus de una forma extremadamente grave”.

El odio y los romances

Freema Agyeman interpreta a la doctora Helen Sharpe. Foto: NBC Universal Television Distribution

Como ya se mencionó, la aparición del doctor ‘Shim’ provocará un pequeño terremoto en el hospital.



Aunque de estilo relajado, y muchas veces hasta de actitud despreocupada, el cirujano no puede evitar algunos cruces con la oncóloga ‘Helen Sharpe’ (Freema Agyeman).



Esas divertidas fricciones iniciales, dan paso a lo que podría ser un romance entre dos profesionales muy distintos, e igual de efectivos.



Sin embargo, ese vínculo puede convertirse también en un triángulo amoroso, cuando alguien más comience a sentir algo por ‘Sharpe’.



De esta manera, ‘Shim’ será una presencia muy fuerte en el transcurso de la nueva temporada y su desempeño, en lo profesional y en lo personal, dejará una importante marca en el hospital.

¿Qué pasó con Anupam Kher?

Anupam Kher interpreta a el doctor Vijay Kapoor. Foto: NBC Universal Television Distribution

Por otro lado, los episodios estreno contarán con una breve participación de Anupam Kher, el intérprete indio que compone al entrañable ‘doctor Kapoor’.



Cuando la producción estaba por comenzar a filmar la tercera temporada, la esposa de Kher fue diagnosticada con un tipo de cáncer llamado mieloma múltiple.



Frente a eso, el actor decidió abandonar ‘New Amsterdam’, para focalizarse en acompañar a su pareja durante el tratamiento.



En una publicación en Instagram, el intérprete escribió: “Ser parte de esta serie fue un viaje muy especial para mí, y nunca lo olvidaré. La familia de ‘New Amsterdam’ siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón”.



Además, añadió su agradecimiento a los espectadores: “Y le estoy muy agradecido al público por su amor, su apoyo y los buenos deseos, especialmente dedicados a mi esposa Kirron”.



Debido a esa ausencia, la producción decidió recuperar algunas escenas descartadas de las temporadas previas, para de ese modo permitir que el ‘doctor Kapoor’ tenga algunas breves apariciones en el tercer año del show.

¿Cuál fue la inspiración de los guionistas?

Cuando el guionista David Schulner comenzó a trabajar para llevar a la televisión el libro ‘Twelve Patients: Life and Death at Bellevue hospital’, se encontró con el germen de una historia verídica, que apuntaba sus cañones contra el sistema de salud de Estados Unidos.



Las memorias del doctor Eric Manheimer, que funcionaron de inspiración para el personaje protagonista, y su trabajo como director de un hospital en el que no se priorizan las ganancias por sobre las vidas humanas, dieron pie a esta serie que, año a año, suma nuevos fans.



Y Schulner, como showrunner de ‘New Amsterdam’, busca un equilibrio entre el drama humano, las investigaciones vinculadas a la salud, la crítica a la burocracia y la perversión que anida en el negocio de la salud privada de ese país.

En una entrevista, el guionista confesó: “Hace algunos años, en el marco de las campañas presidenciales, todo el país hablaba sobre la importancia de los planes de salud. Y esa era una discusión apasionada, inteligente y muy emocional. Entonces pensé, ¿por qué querría escribir de alguna otra cosa, cuando esto es lo que tiene en vilo a toda la nación?”.



En ese momento, cruzarse con el libro ‘Twelve Patient’s’ fue revelador, pues le permitió descubrir a alguien que, como él mismo describió, “estaba en el centro de la acción, procurando arreglar el sistema”.



Por ese motivo, en los nuevos episodios, el ‘doctor Goodwin’ seguirá adelante en su búsqueda por humanizar la medicina, y ser fiel a ese ‘leit motiv’ que planteó desde el primer episodio, en el que no deja de preguntar “¿en qué te puedo ayudar?”.

*Con información de La Nación / Argentina (GDA)