La actriz Neve Campbell dejó la famosa saga de terror Scream por un tema de dinero. Ella no formará parte del reparto del nuevo filme ‘Scream 6’. "Tristemente, no estaré, como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en el caso de la cinta. Creo que la oferta que se me presentó no iguala el valor que he aportado a la franquicia", dijo la actriz.

Campbell añadió que abandonar la saga que más fama le ha repercutido ha sido una "decisión difícil" y aseguró que está "eternamente agradecida por lo que la franquicia le ha dado durante los últimos 25 años”.



Por su parte, ni la productora de "Scream", Spyglass Media, ni los estudios Paramount se han pronunciado al respecto. El éxito que la última película de la saga Scream cosechó en cines a principios de este año animó a Paramount a dar luz verde a una nueva secuela que contará con los mismos directores, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.



La canadiense Neve Campbell, actriz de 'House of Cards', aseguró que volvería a su país de origen si Trump se convertía en presidente y dijo que "es terrorífico". Foto: Instagram: @nevecampbell

Scream regresó con éxito a los cines en el 25 aniversario de su debut, con una quinta entrega que contó con buena parte del reparto original: Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette- y que recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo. El retorno de la saga, que costó rodar 20 millones de dólares, superó o con creces el rendimiento de la anterior entrega de la marca, Scream 4, que en 2011 ingresó solamente 38 millones en EE. UU. y fue un sonoro fracaso.

"Estamos tremendamente agradecidos por lo bien que han recibido la película los fans de todo el mundo", dijo el estudio en un comunicado tras el estreno. Por el momento se desconoce el reparto y la trama de la nueva película, que tenía previsto comenzar el rodaje.

Scream es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida a este género y al subgénero del ‘slasher’, bajo la dirección de Wes Craven. El realizador, que también fue el responsable de la saga de "A Nightmare on Elm Street", murió en 2015. Por ello, detrás de la quinta entrega de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, formado por Bettinelli-Olpin, Gillett y Chad Villella.



