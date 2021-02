Hablamos con Zendaya, la actriz que revolucionó a Netflix

Miles de fanáticos de la actriz Zendaya siguen molestos con la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood, porque no se tuvo en cuenta a la actriz de 24 años por su trabajo en la película de Netflix 'Malcolm y Marie', que se acaba de estrenar en la plataforma.

La indignación tiene cierta base, ya que ella ofrece una de las interpretaciones más intensas, comprometidas y adultas de esta exestrella de Disney, famosa por ser la novia de Spider-Man en la nueva saga protagonizada por Tom Holland y que antes ya había causado revuelo con la miniserie 'Euphoria', al convertirse en la protagonista de un retrato crudo y cargado de excesos de lo que significa llegar a la adolescencia.



“Estaba teniendo este episodio de mi vida donde no sabía realmente qué iba a hacer. Estaba buscando algo mágico, algún tipo de sentimiento. Todo lo que estaba leyendo no me impactaba ni tenía sentido, hasta que llegó 'Euphoria' ”, explicó en su momento la actriz, sin saber que esa sensación y su resultado se repetiría con 'Malcolm y Marie' en el 2020 –cuando rodaron la producción– en plena pandemia y bajo un esquema de total secretismo y alejado de la narrativa tradicional de este tipo de producciones.



En esencia, la historia gira alrededor de una pareja que regresa del lanzamiento de una película: una historia dirigida por Malcolm (John David Washington), quien llega a su hogar acompañado de su pareja Marie (Zendaya).



Todo parece ambientado para la típica rutina después de un encuentro importante: hacer un poco de cena, descansar, pero la incomodidad y la tensión van creciendo entre la pareja protagonista.



Un comentario desata una discusión y la película en blanco y negro adquiere un tono dramático, contrastante en el que Marie parece desahogarse con Malcolm. No es una pelea, sino la revelación de emociones, dolor y hasta prejuicios que se convierten en una diatriba que pasa de las relaciones entre pareja hasta la industria del cine.



El hogar se convierte en un espacio asfixiante y Zendaya asume casi que el control de esta interacción cargada de ironía, rabia y momentos de ternura, que parecen tratar de equilibrar la adrenalina que desfogan los protagonistas y de la cual es mejor no adelantar más detalles, ya que ofrece giros y situaciones que vale la pena descubrir como espectador.



“Creo que algo muy especial de esta película es que me gusta todo en lo que he estado antes, pero tuve que estar cerca en cada paso del proceso, así que desde el primer día que Sam me habló de la idea yo le dije: ‘sí, escríbelo’. "Al siguiente día, cuando él empezó ese proceso, me llamó y me leyó las primeras ocho páginas, hablamos de ellos durante horas”, recuerda aún emocionada Zendaya, que conversó vía Zoom con EL TIEMPO y haciendo referencia al director y guionista Sam Levinson"

“Siento que es especial y único en el sentido de que Marie soy yo misma, fue escrita por y para mí como la mujer joven en la que me estoy convirtiendo. Eso es increíblemente especial porque no tuve que convertirme en ella cuando ya existía, sino que hice parte de su creación, eso es muy especial. Encontrarla fue mucho más fácil porque tuve que encontrarla con Sam”,



Cabe recordar que Levinson fue el mismo que le dio la oportunidad de escapar de la sombra de su pasado con Disney o de la imagen del amor platónico de Spider-Man… el realizador fue quien le dio el guión de 'Euphoria'.

De hecho, cuando Levinson desarrolló el proyecto de esa serie que llamaría la atención del trabajo de la actriz, coincidió en ese momento con lo que luego llevaría a la película que acaba de estrenar Netflix: exploraba la ansiedad, la inseguridad en un momento específico de la vida y lo llevaba a la pantalla con un cuidado visual imponente.



'Malcolm y Marie' tiene todo eso, la diferencia es que se trata de un rifirrafe en el que ambos dejan la piel de sus sentimientos descubierta y herida. La casa los encierra en una búsqueda profunda en la que la protagonista hace un recorrido por esas inseguridades y su pareja, Malcolm, deja ver también su narcisismo.



“Ellos están obligados a estar el uno con el otro en ese espacio, en un solo espacio, por un largo tiempo. Creo que cuando ellos salen de la casa es el único momento en el que ellos están solos, y ves cómo cada uno de ellos maneja la situación de maneras diferentes, Malcolm les grita a los árboles, pelea con el aire, y Marie sale solo para hacer pipí. Todos esos pequeños detalles nos guían para entender la dinámica de la relación y quiénes son estas personas, su pasado, de dónde vienen, y cómo se comportan el uno con el otro".



"Puedes encontrar muchas otras ‘metáforas’ en ello, puedes encontrarlo en la forma en la que hablan, Malcolm parece ser quien entiende más las dinámicas de la relación que tienen, se lo ve hablando por seis minutos seguidos de lo que sea mientras ella se ríe y sonríe al verlo”, reflexiona Zendaya, que tras esta experiencia, de seguro no tendrá que esperar mucho para recibir papeles más complejos.



