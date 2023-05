Recientemente, Netflix actualizó algunas de sus políticas de uso compartido, anunciando que aquellos que tengan un miembro extra fuera de su hogar, el usuario deberá pagar un valor adicional de $8.900 mensuales.

“Tu cuenta de Netflix es para ti y para las personas con las que vives. A partir de hoy, ofrecemos nuevas funciones que te ayudarán a administrar mejor los accesos a tu cuenta. Podrás seguir viendo Netflix fácilmente cuando viajes o estés fuera de casa”, escribió Netflix Latinoamérica en su cuenta de Twitter el pasado 23 de mayo.



Entre los países en los que se hicieron dichos cambios están México, Argentina y Colombia.



Entre estas, si desea compartir su cuenta, deberá ingresar a la configuración, ir a la opción para transferir un perfil y seleccionar ‘Agregar un miembro extra’.

(Puede leer: ¿No sabe qué ver? Estos son los estrenos de Netflix para junio).

Tu cuenta de Netflix es para ti y para las personas con las que vives. A partir de hoy, ofrecemos nuevas funciones que te ayudarán a administrar mejor los accesos a tu cuenta. Podrás seguir viendo Netflix fácilmente cuando viajes o estés fuera de casa. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 23, 2023



Según indicaron, esto no debería significar un problema para hacer uso de su cuenta fuera de casa. La idea es que si usted ingresa desde un dispositivo que no está conectado a la ubicación principal, Netflix enviará un código que deberá activar para usar la cuenta pero solo durante dos semanas. Luego de esto, deberá repetir la operación.



Esto lo puede revisar con la opción ‘Gestionar ubicación principal’ en donde también puede registrar cuál será su próxima ubicación.



Si quiere mantener su cuenta segura, y además evitar que otros estén usando su cuenta sin que usted lo sepa, puede cambiar la contraseña.



(Le recomendamos: Netflix: cómo quedan las tarifas en Colombia tras el cambio en la plataforma).





Para hacer el cambio, debe ingresar a su cuenta y en el menú desplegable seleccionar la opción ‘Cuentas’. En la parte de bajo debe ir a la opción ‘Configuración’ y luego ‘Cambiar contraseña’.



Ahora, solo tiene que escribir su contraseña actual y luego la nueva contraseña. Guarde los cambios y listo. No olvide que una contraseña segura tiene minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO