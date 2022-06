Cada mes es común que la plataforma de 'streaming' Netflix añada a sus ofertas nuevas series y películas, algunas de ellas de contenido original, que son esperadas por los amantes del mundo del entretenimiento.



Este mes, sin duda, la mayor apuesta de Netflix es la segunda parte de la temporada 4 de 'Stranger Things', la cual se estrenará el 1 de julio.

Entre las novedades de Netflix para el mes de julio también esta la tercera temporada de 'Control Z', la cual estará disponible a partir del miércoles 6.



La segunda temporada de 'Rebelde', la adaptación de Netflix de la exitosa telenovela mexicana del 2004 podrá ser vista desde el 27 de julio.



Otras series que llegarán en julio a Netflix:



-Boo, Bitch (8 de julio)

-La noche más larga (8 de julio)

-Sintonía: Temporada 3 (13 de julio)

-Woo, una abogada extraordinaria (13 de julio)

-Resident Evil (14 de julio)

-Deseos VIP (15 de julio)

-Un lugar para soñar: Temporada 4 (20 de julio)

-Alquimia de almas (23 de julio)

-De chatarras a carrazos: Temporada 4 (27 de julio)

-Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27 de julio)

-Desparejado (29 de julio)

Películas

-La teoría del todo (1 de julio)

-Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1 de julio)

-Hola, adiós y todo lo que pasó (6 de julio)

-Malnazidos (11 de julio)

-Mirreyes contra Godínez (13 de julio)

-Persuasión (15 de julio)

-Demasiado grande para cuentos de hadas (18 de julio)

-Live is Life (18 de julio)

-El Hombre Gris (22 de julio)

-Los ilusionistas: Nada es lo que parece (26 de julio)

-Corazones malheridos (29 de julio)

Documentales y especiales

-La niña de la foto (6 de julio)

-Cómo cambiar tu mente (12 de julio)

-El asesino de mi hija (12 de julio)

-D. B. Cooper: ¿Dónde estás? (13 de julio)

-Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar (13 de julio)

-Street Food: EE. UU. (26 de julio)

-El hombre más odiado de internet (27 de julio)

Para niños

-Thomas & Friends: Trenes a todo vapor (8 de julio)

-Monstruo del mar (8 de julio)

-Viajes Maestros Pokémon: Parte 3 (8 de julio)

-Kung Fu Panda: El guerrero dragón (14 de julio)

-My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18 de julio)

-StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (18 de julio)

-Jurassic World: Campamento Cretácico-Temporada 5 (21 de julio)

-La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (25 de julio)

-Mi tío es de otro mundo (4 de julio)

-Vinland Saga (7 de julio)

-One Piece: Nuevos Episodios (22 de julio)

-Detective Conan: La hora del té de Cero (29 de julio)