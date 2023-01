Hacer ejercicio desde cualquier lugar ahora va a ser más posible con la ayuda de Netflix, ya que la plataforma hizo una colaboración con la marca de ropa deportiva Nike, en la cual, a través de una serie, le explicarán diferentes rutinas para mejorar su salud.

Se trata de ‘Nike Training Club’, un programa en el que a través de 46 episodios y 5 temporadas que reúnen 30 horas de ejercicio, las personas que están suscritas a Netflix podrán disfrutarlo.



Cada temporada está dividida de la siguiente manera: 'Kickstart Fitness with the Basics' (13 episodios), 'Two Weeks to a Stronger Core' (siete episodios), 'Fall in Love with Vinyasa Yoga' (seis episodios), 'HIT & Strength with Tara' (14 episodios) y 'Feel-Good Fitness' (seis episodios).

Desde el 30 de diciembre se estrenaron las primeras dos: 'Kickstart Fitness with the Basics' (13 episodios) y 'Two Weeks to a Stronger Core' (siete episodios). Sin embargo, para este año se tiene pensado publicar las demás, en las cuales, no encontrará solamente rutinas de ejercicios, sino entrenamientos de yoga, fuerza corporal y movilidad, entre otras.

Cabe aclarar que la serie no solo se puede ver en Netflix, ya que en la aplicación de Nike llamada 'Nike Training Club' los internautas también pueden disfrutar de ella, incluso, sin importar de qué país sean. Además, está disponible en Google Play Store y en App Store.

Para registrarse en la aplicación, debe descargarla, ingresar su correo eléctronico, sus nombres y una contraseña. Allí, la plataforma le hará una serie de preguntas sobre sus hábitos de ejercicio. De acuerdo con ello, le ofrecerá diferentes opciones

