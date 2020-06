La serie de Netflix ‘Dark’ se despide con más oscuridad y complejidad

Recientemente, Baran Bo Odar y Jantje Friese, los artífices de la serie alemana 'Dark', confesaron que eran pesimistas frente al éxito y alcance de su propuesta televisiva: una aventura paranormal, con narrativa que requería una mayor atención y un historia que no sigue los pasos cómodos para agradar, pero que en este momento es una de las producciones europeas más queridas por el público de la plataforma de Netflix.

Ahora, que ya está disponible su tercera y última temporada, la tensión de esos devotos parece estar al límite, mientras la audiencia que no ha sido embrujada por su estilo oscuro, estéticamente cuidado, tiene la oportunidad de entregarse a la propuesta de misterio, terror, que comenzó con la historia de una desaparición en un pueblo pequeño y evolucionó hacia dimensiones insospechadas. Viajes en el tiempo y reflexiones de un alto calado filosófico arropadas con una base de suspenso.

¿Pero en qué radica el éxito mundial de 'Dark'?, la respuesta, como muchos de los elementos que la rodean, no es simple, quizá sea el hecho de que es fiel a la idea de no ofrecer algo predecible, a pesar de que en esencia tiene cosas que la acercan a otros productos de más fácil digestión como 'Stranger Things' o rarezas como 'Twin Peaks', no hay que engañarse, ya que

“Compararnos con 'Stranger Things' fue algo bueno, hay similitudes (sobre todo en su primera temporada) pero hay también referencias de David Fincher, Martin Scorsese y a series como 'Lost'”, recalcaba en una entrevista el creador de la historia.



Los expertos en 'Dark' saben que esa comparación se da porque hay un misterio alrededor de niños que desaparecen, de familias que se fracturan ante ese drama, pero que a la vez todo el conflicto se revela por la profunda relación con ciertas épocas en la historia, pero, además, porque hay algo oscuro y de hecho más aterrador y menos nostálgico que en 'Stranger Things'.



Tiempo, espacio, pasado, presente y un futuro desolador. Puertas que se abren y se cierran en un contexto de dimensiones muy extrañas pero muy bien armadas para que el espectador pueda entrar en el juego en el que un joven (Jonas) afronta una experiencia traumática, mientras nuevos elementos enriquecen lo inexplicable: personajes que parecen estar ligados entre sí, a pesar de no coincidir en la misma línea temporal.

Dark, trailer Dark, trailer Este es el avance de la última temporada.



El futuro se retrata tan sombrío y desolador con un Jonas que tratará de encontrar el equilibrio y transformar el destino, pero más conflictos y experiencias del pasado complican todo para el personaje que quiere evitar también el fin.



Los nudos –como los ha llamado muchas veces Baran Bo Odar– refiriéndose a los giros y sorpresas de esta aventura televisiva, se irán deshaciendo en esta tercera temporada.



Ya es el final y el viaje del protagonista tiene que responder a muchas incógnitas y, sobre todo, el plan o destino de Jonas, que parece estar ligado irremediablemente a una transformación o a la destrucción.



“En esta nueva etapa la idea básica que teníamos viene desde la primera temporada y viceversa”, agregó Jantje Friese en la revista Indiewire, marcando otro enigma para quienes aún no han maratoneado la serie.



La crítica también adora esa confusión planificada de la serie. “Tiene muchas ambiciones narrativas y es capaz de satisfacerlas en todo momento”, dijo Kaitlin Thomas en TV Guide. Mientras Karina Adelgaard, escribió en heavenofhorror.com que es “ciencia ficción en su forma más fascinante, confusa estimulante”.



CULTURA

@CulturaET