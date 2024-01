'Lift': la historia de un robo increíble en un vuelo de pasajeros

La llamada telefónica con Kevin Hart no se escuchaba bien. Su voz se sentía encajonada y por unos segundos desapareció. En las épocas del Zoom y de los encuentros virtuales, revivir el teléfono y conectar a Hart y a la actriz española Úrsula Corberó para que hablaran de su nueva película, Lift: un robo de primera clase, para Netflix, fue algo insólito, sobre todo porque se trata de un gran robo en el que se usa toda la tecnología imaginable para lograr el gran golpe.

Como en algunas de las escenas, Hart pudo –quizá– moverse un poco y ‘regresó’ con una señal decente en el celular para hablar de esta película de acción trepidante y humor, pero dejando en claro que es una narrativa más balanceada, ya que el protagonista está más ligado a la comedia de situación.



Aquí da un giro como el jefe de un equipo de ladrones de arte experimentados y con estilo que se enfrentan a la misión de quitarle un botín a alguien que en realidad es peor que ellos. “Creo que esta película está en una escala más alta frente a otras cosas que he hecho, tiene un espíritu más global (fue rodada en locaciones en Londres, Belfast e Italia) y me dio la oportunidad de mostrar otras capas en mi trabajo actoral”, le dijo a EL TIEMPO.

No está exagerando, ya que Lift lo ubica como el jefe, como el calculador ejecutor de un plan de robo de 500 millones de dólares. Hart ahora se llama Cyrus Whitaker, es un tipo cool que está pendiente de no seguir las reglas y que ama quitarles a los millonarios sus valiosas piezas de arte y mantener el buen ambiente con su equipo de trabajo; los típicos cerebritos del hackeo, la tecnología y las armas (aunque lo suyo no sea precisamente matar).



Escapando de comparaciones odiosas con el Vin Diesel indestructible y melodramático cuando se trata de su ‘familia’ en la saga de Rápidos y furiosos, aquí Hart es un líder más relajado y conecta muy bien con el tono de entretenimiento que respira a cada minuto en el filme.

El atraco terminará siendo por una buena causa, pero el equipo tendrá que arreglárselas para llevarlo a cabo en un avión de pasajeros en pleno vuelo.

“Fue un reto inmenso, no todos los días un equipo de ladrones experimentados tiene que sacar toneladas de oro en un vuelo lleno de gente”, recalca emocionado el protagonista, antes de darle la palabra a Úrsula Corberó, la actriz española que de atracos en la ficción es una experta, ya que fue la famosa y sensual Tokio en la serie La casa de papel, donde también un equipo tenía que robar millones de euros.Ella interpreta a Camila, una chica de Madrid que lleva mucho tiempo trabajando con Whitaker, pero el tono de su personaje es más juguetón y divertido y menos denso que el de Tokio en La casa de papel.



Úrsula Corberó vuelve a una trama de atracos después de su famosa serie 'La casa de papel'. Foto: Netflix

“Me siento muy afortunada porque he interpretado a mujeres fuertes y empoderadas, pero que poco a poco van descubriendo sus miedos, sus inseguridades y carencias”, comenta Corberó, quien no les dio a sus compañeros consejos para crear el mejor robo frente a las cámaras. Ella solo se dejó llevar por el desenfreno y autoparodia de la historia.

Sin embargo, tanto Corberó como parte del equipo consiguen entrever que la adrenalina de secuestrar a un artista, gastar millones en un NFT robado o convertir un avión de lujo en una aeronave de guerra es solo una excusa para todo lo que no tienen estos ladrones con estilo.

Cyrus no tiene el amor, Camilla no tiene cerca a su familia, y hasta el excéntrico Denton –caracterizado por un entrañable Vincent D’Onofrio–, que se divierte como un extraño polo a tierra de madurez entre sus colegas, parece esconder su soledad con maquillajes y disfraces para pasar inadvertido en cada golpe.

La película fue dirigida por F. Gary Gray, quien trabajo en filmes como The Italian Job, Enemies, Men in Black: International, Rápidos y furiosos 8 y la impresionante Straight Outta Compton, acerca de la polémica banda de rap de los ochenta N.W.A.

“Me encanta este género (se refiere al de los grandes robos) porque te permite dar rienda suelta a la imaginación con tecnología de vanguardia y mantiene mi amor por aprender cosas nuevas y armar a un gran equipo en la pantalla. Lift me hizo sentir como un niño grande en una juguetería futurista, y eso le añade una capa extra de emoción al proceso. Además, trabajar con Kevin Hart es como pasar un buen rato con tu primo favorito, aunque lo mejor fue disfrutar entre todos cada desafío con los actores”, reconoció el director.



Lift: un robo de primera clase es una mezcla de acción y comedia en la que Kevin Hart es el protagonista. Foto: Netflix

Lift: un robo de primera clase es una cinta ligera que consigue que la audiencia pase un buen rato y a la que se le agradece que intenta por todos los medios no solo ser una trama de acción de una pandilla de buenos malvados. “Lo mejor de toda esta aventura es que no se trata de decir si Cyrus es bueno o malo, sino que se trata de un hombre y su equipo que pasa por muchas fases y que tiene una vida peligrosa”, recalca Hart, antes de perder definitivamente la señal de su celular; la vida real siempre será más complicada.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1