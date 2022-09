Muy pronto los fanaticos de Stranger Things o de Star Wars podrán acceder a ese contenido en Netflix y Disney+, respectivamente, pagando una tarifa inferior a cambio de visualizar anuncios.



(Además: ¿Quiénes son las nuevas reinas de House of the Dragon?).



Desde hace tiempo se viene barajando un servicio en Netflix con un precio más económico y la presencia de publicidad. Ahora, ya se tiene una fecha para probar este modelo en la plataforma y en su competencia.

Y es que no ha sido fácil para Netflix lidiar con el fenómeno de la fuga de suscriptores en el mundo, pero la apuesta a una nueva dinámica en la plataforma podría revertir esa situación. La prueba de fuego sería en Estados Unidos.



Según información de The Wall Street Journal la compañía de contenidos digitales de series y películas se probará a partir del 1 de noviembre, con el objetivo de ganarle el pulso a Disney+, que en teoría los haría el 8 de diciembre. En un artículo, el diario reveló que ya hay compañías que han invertido en pauta publicitaria.

¿Qué pasó con Netflix y su caída? Tecnósfera live: ¿Qué pasó con Netflix y su caída? El gigante del streaming perdió 200.000 clientes. Conéctese al análisis. Foto:

Competidores de ambas compañías como Peacock (NBCUniversal), Paramount+, HBO Max o Discovery+ ya lanzaron versiones con publicidad.



Sin embargo, ninguna de esas plataformas compite con los dos gigantes de la industria, los cuales acumulan 220 millones de suscriptores en el caso de Netflix y 125 millones en el de Disney+.

De acuerdo con un documento interno citado por The Wall Street Journal, Netflix espera alcanzar 40 millones de usuarios para el tercer trimestre de 2023 con su fórmula de bajo costo



Sin embargo, no se conoce la fecha en que se lanzará en Latinoamérica. Además, se estima que Microsoft estará en alianza con la aplicación para ofrecer la tecnología publicitaria y llevaría a los contenidos unos cuatro minutos de anuncios por hora.



Según otras fuentes, la publicidad llegaría antes y durante la serie o película, no después, es decir, se podría seguir viendo un capítulo de la serie seguido, o película, al acabar la anterior.

EL TIEMPO

Más noticias