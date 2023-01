Miu tiene las manos en sus bolsillos la mirada fija en un grupo de mafiosos que trafican con personas. A su lado está una mujer que la protege y a la vez le teme a esta extraña chica de cabello corto y ojos grandes que es un amuleto de buena suerte.

La joven parece impasible ante un escenario de violencia, explotación y muerte, pero esconde una motivación profunda que la hace caminar despacio y con tranquilidad en un terreno donde lo peor de las personas es el pan de cada día. Ella está ahí no para hacer felices a los malvados, sino para poner de cabeza su mundo con patadas de karate, curaciones milagrosas y una misteriosa aura de colores de neón y ultraviolencia.

Ella es el personaje principal de la miniserie Cowboy de Copenhague, una rareza en todo el sentido de la palabra (¿o una joya excéntrica) que se encuentra en Netflix. Se trata de un relato denso, brutal e hipnótico de la mano de uno de los realizadores más interesantes del cine contemporáneo: Nicolas Winding Refn– que firma como NWR- y marca un regreso potente al universo de las series, luego de la sorprendente Too Young to Die Old, que acogió en su momento Prime Video.

Cowboy de Copenhague brinda una estética sobrecogedora de la violencia y el caos interno.

Cuando Miu mira a la cámara recuerda a una muñeca que destila melancolía, pero su naturaleza se define más por el lado de una justiciera, el reflejo de un ser casi paranormal que puede hacer cosas que para muchos serían milagros. Lo del nombre de la miniserie no es forzado: Ella se parece a esos forajidos de buen corazón de cine de vaqueros que llevan a cuestas unas cuantas maldades de su pasado.

Pero Miu no tiene un sombrero y una pistola, viste de sudadera y zapatillas deportivas. Sus puños son certeros y demoledores.



Miu logra milagros en el infierno que le ha tocado vivir.

No es fácil redondear de qué se trata Cowboy de Copenhague sin revelar detalles que luego le dan una dosis de sorpresa al relato. Lo que se puede decir, o insistir es que es un viaje extraño, un juego visual de otro mundo.



La protagonista pasa de estar en una casa donde se vende a mujeres por internet a ayudar a una señora china -que vive en Dinamarca- a recuperar algo muy valioso que ha perdido.

El némesis de la protagonista es extraño y ultraviolento.

Además, Miu tiene tiempo también para encarar a un enemigo, que parece un ángel caído andrógino en un criadero de cerdos, que es un lugar que tiene un sentido más profundo en la miniserie.

Su recorrido es también el viaje del director Winding Refn, que adora retratar a personajes con un magnetismo desmedido hacia la violencia. Él dirigió la impactante película Drive, acerca de un doble de cine con una... doble vida y un amor por su vecina, que redime de alguna manera su espiral delictivo.



Al igual que Solo Dios perdona, otro crudo relato de venganza mafiosa con una reflexión casi mística. Ambas producciones contaron con Ryan Gosling como protagonista.





Asimismo, se le recuerda por una aterradora visión del mundo del modelaje en Neon Demon o el choque con las entrañas de la maldad de un policía corrupto en la ya mencionada Too Old to Die Young. Quien ha seguido la carrera de este realizador danés encontrará elementos de esas producciones en Cowboy de Copenhague .



Con una estética desmedida de colores fuertes y un ritmo acompasado –que pareciera querer llevar a la desesperación a esos fanáticos de la adrenalina en el streaming–, el realizador juega con la crueldad y la bondad en situaciones impredecibles bañadas con un tecno de espíritu ochentero, Refn reafirma que es un autor de detalles y momentos y que no le interesa ser complaciente con el espectador.



Nicolas Winding Refn repite sus escenarios coloridos su ritmo asfixiante.

Lo que busca es arrastrarlo a ese universo criminal e incómodo donde nadie es bueno, posiblemente ni siquiera Miu.

Ella sigue caminando entre la venganza, muertos y enemigos que parecen salidos de una caricatura bizarra con máscaras que ocultan heridas horribles de este cuento de seis episodios, que solo por estilo y locura, vale la pena no dejar pasar.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

