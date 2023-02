En apenas sus primeros cinco minutos la película india RRR ya sorprende y demuestra por qué es capaz de darles unas cuantas golpizas a las megaproducciones de Marvel y DC. Es quizá una de las mejores cintas de acción del momento y ofrece una gloriosa sobredosis de la clase de medicina que le aplicó Vin Diesel a su franquicia Rápidos y furiosos. Y, sorprendentemente, puede superarla.

En esta superproducción hay peleas de una belleza coreográfica inmensa, escenas de persecuciones que serían aplaudidas por el equipo de James Bond y un ritmo tan frenético que hace que más de tres horas de duración se diluyan sin problemas, en una narrativa con un exceso de adrenalina y patriotismo y una factura que asegura muchas visualizaciones en Netflix, la plataforma que la acogió el año pasado y ahora saca pecho ante la sorprendente respuesta que está teniendo en todo el mundo.

El delirio, su mayor fortaleza, hace que cada plano, cada explosión y cada momento sea una pieza de descomunal cinematografía, como en una escena en la que varios animales salvajes aparecen volando por los aires antes de aterrizar en una fiesta para matar y devorar a los malos de la película.



Puede leer: ¿Dónde se pueden ver las películas nominadas al Óscar?

El secuestro de una niña en una aldea detona una violenta reacción de justicia por parte de Bheem, un hombre bueno que es capaz de cazar con sus propias manos a un tigre, tiene una fuerza sobrehumana y asume una misión de llevarla de nuevo a su territorio.

Facebook Twitter Linkedin

Bheem es interpretado por N. T. Rama Rao Jr. Foto: DVV Entertainment

“Un pastor hará lo que sea por recuperar a uno de sus corderos”, le advierten a Scott Buxton, el gobernante de la corona británica que tiene a la pequeña en su poder. Una referencia clara de lo que les espera a los opresores, que en este filme no tienen muchos matices; son malvados a un nivel inimaginable.



A la par de Bheem aparece A. Rama Raju, un oficial de la Policía Imperial India capaz de enfrentar solo y con un palo a una multitud de su propio pueblo que pide libertad y luego sobrevivir a una paliza de los manifestantes enardecidos. La némesis perfecta y una cacería sin pausa ni tregua.



Le puede interesar: Así enfrentó periodista a un asesino en serie: lo que retrata Holy Spider

Una amistad y un baño de sangre

Aunque Raju debe conjurar el peligro que representa ese ‘pastor’, termina conociendo –sin saberlo– a su enemigo en una impresionante escena en la que ambos salvan a un niño de morir quemado.



Porque todo resulta épico en este filme del director S. S. Rajamouli, como el momento en que el soldado aparece a caballo y cabalga a gran velocidad para ayudar al chico, mientras Bheem hace lo mismo para apoyarlo, pero en una moto. Ambos están atados a una soga y saltan a un río en una escena digna del Cirque du Soleil para finalmente sacar al niño atrapado en una pequeña porción de tierra y en medio de las llamas infernales.



Tras lograr su cometido, tienen tiempo de caer al fondo del agua, correr entre piedras y arena y chocar las manos en señal de triunfo, mientras suena una canción con trompetas y algo de hiphop. Ha nacido una gran amistad que podría terminar en un baño de sangre.



Otro tema: ¿Por qué de 'The Last of Us' es la serie de la que todo el mundo está hablando?

RRR, que significa Rise, Roar, Revolt (Levantarse, Rugir, Revolución), tiene sus momentos de danza, como en la que los protagonistas se enfrentan en un duelo de baile con un británico al ritmo de Naacho Naacho, tema que ya ganó un Globo de Oro y es uno de los favoritos para obtener el Óscar a mejor canción.



Es extraño que este filme no fuera tenido en cuenta por India para el apartado a mejor película internacional: tendría opciones de sobra para ganar la deseada estatuilla dorada.

Facebook Twitter Linkedin

Ram Charan Teja es Raju, el antagonista de la historia. Foto: DVV Entertainment

Hay tantos giros en la trama y un protagonismo de la cámara lenta que va más allá de lo estético. Tiene ternura a pesar de su cruel ambiente sociopolítico, y hasta una historia de amor que parece sacada de una telenovela, pero, en manos del director, es parte esencial para el impulso de la trama.



Es indiscutible que RRR representa un antes y un después para el cine de su país. Joe y Anthony Russo (los directores de Avengers Endgame) han bajado la cabeza ante su propuesta visual.

Así como James Gunn, director de la trilogía de Guardianes de la galaxia y ahora responsable del futuro de los filmes y series de superhéroes de DC Films, para quien es una joya.

​

“Una montaña rusa increíblemente escandalosa. Me encantó”, dijo. Posiblemente Hollywood esté tomando nota de este éxito que costó 70 millones de dólares y recaudó, cuando se proyectó en salas de cine en el mundo, 157 millones de dólares.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1