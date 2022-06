Elliot Page no ha podido esconder la emoción tras el reciente estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy, la serie de Netflix que ha logrado convertirse en una de las apuestas más sólidas alrededor de los conflictos psicológicos y la violencia que rodea a quienes tienen o reciben superpoderes. Transiciones, cambios y revoluciones acompañan esta nueva etapa de una producción, al igual que Page, que regresa con un nuevo personaje y su propia transformación al dejar en el pasado a Ellen Page.

Tal vez el regreso del actor, ahora convertido en Victor y ya no Vanya, podría estarle quitando un poco de atención al argumento sobre el que se mueve la serie. Sin embargo, ese elemento en realidad refuerza la idea de una producción que ha ido madurando y que no suelta del todo su halo de entretenimiento ni la capa de drama que ha tejido a su alrededor.

The Umbrella Academy no es solo una serie de superhéroes fallidos que buscan la redención. En realidad es acerca de una familia disfuncional que tiene que lidiar con el caos, la destrucción y algunas tristezas que sobrepasan sus trajes de héroes, sus viajes en el tiempo y sus sacrificios.



“Todos han pasado por experiencias de violencia, abusos, y aun así tienen poder de resiliencia, a pesar de sus dramas o peleas entre sí”, recalcaba Elliot Page en una entrevista, demarcando el tono de outsiders, de seres que no encajan. La tercera temporada no será la excepción a esa regla. Realmente representa el mejor ejemplo de esa dinámica emocional.



Elliot Page (Victor, derecha) ofrece una de las transformaciones que han llamado la atención en la serie. Foto: Netflix

En este ciclo, los protagonistas parecen haber salvado a la Tierra del fin y su vida da un nuevo salto al presente tras una extraña experiencia en 1963. Pero cuando se juega con el tiempo y el espacio siempre hay cabida para un pequeño error o fisura que desencadenará nuevos eventos catastróficos. Sumado a que aparece otro grupo de héroes: Sparrow Academy, que dinamiza una nueva confrontación para los protagonistas.

Podría definirse como una versión más exitosa del equipo que también parece mucho más malvado. Ellos ya habían aparecido en el cómic que inspiró la serie de Gerard Way y George Bá, pero en el universo del streaming adquieren un brillo especial y muy saludable para la nueva trama de la serie.

“Superando desafíos, pérdidas y sorpresas propias, y lidiando con una entidad destructiva no identificada que está causando estragos en el universo (algo que ellos pueden haber causado), ahora todo lo que los miembros de Umbrella necesitan hacer es convencer a sus rivales para que los ayuden a corregir lo que su llegada hizo mal”, es el mensaje que compartieron los productores de lo que trae esta temporada.



Los personajes van a revivir su propia batalla interior al ver reflejados sus temores y sus fortalezas. Victor tendrá una dinámica esencial en ese apartado, ya que representa a un hombre trans que no solo cambia, sino que supera y asume muchos conflictos en ese ciclo; como le pasó a Elliot Page en la vida real.



lLa producción regresa con una impactante producción visual. Foto: Netflix

“Sé que para los demás soy diferente, pero yo siento que por fin comienzo a parecerme a mí mismo, a quien en realidad soy”, recordaba en una entrevista para la revista Esquire, haciendo referencia a su personaje y a su vida.

Nuevos riesgos

En esta nueva temporada la serie se propone experimentar y, como van las cosas, podría tener no solo más temporadas, sino que sobrepasaría las novelas gráficas que Gerard Way y George Bá ya han creado.



Eso daría paso al desarrollo de una trama nueva, creada a partir de la serie, algo que al responsable de llevar a The Umbrella Academy por la buena senda narrativa –Steve Blankman– le llama mucho la atención.



“Siempre hemos mantenido el contacto con Gerard y Gabriel y es una ventaja maravillosa, así que puedo hablar con Gerard, que ahora es un tipo muy ocupado por la gira de su banda, My Chemical Romance, pero siempre encontramos el tiempo para conversar sobre hacia dónde planean ir con la novela gráfica y lo que han pensado a futuro. Creo que podrían tener 10 o 12 volúmenes más, después de que la serie tal vez haya finalizado. Ahora son simbióticos, a veces influimos en algo. Obviamente uso todo su material de origen como trampolín e inspiración para lo que hacemos, pero no siempre tienen que ser los mismos”, comentó Blankman en una entrevista para Screenrant.com.



Para él, las aventuras de las novelas gráficas de The Umbrella Academy tienen hilo creativo para mucho rato y siente que se desarrollará en el tiempo en que sus artífices puedan sentarse a crear más aventuras, pero insiste que eso no es necesariamente la situación de la serie.

“Me encantaría tener muchas más temporadas de esta serie, pero también tengo un final en mente que me gustaría desarrollar eventualmente. Claro, queremos para eso contar con la bendición de Gerard y de Gabriel, que en mi opinión van a llegar más lejos de lo que nunca podremos, por ser una serie de streaming”, reconoce.

Buen recibimiento

Mientras especula acerca del futuro, lo cierto es que Blankman, Page y todo el elenco de actores, guionistas y equipo técnico están recibiendo unas muy buenas críticas tras esta tercera temporada.

“Requiere un poco de paciencia, pero si se aguanta a través de algunos episodios iniciales más lentos, se verá recompensado con un retrato conmovedor de una familia complicada y con defectos”, dijo Alex Stedman, de IGN. A su vez, Nate Richard, de la revista digital Collider, fue contundente en su visión: “Ofrece una nueva entrega más íntima y bellamente bizarra”.

Para algunos críticos es la serie más arriesgada de su género. Foto: Netflix

Algo en lo que concuerda Karina Adelgaard, de la página web Heaven of Horror. “Créanme cuando digo que funciona de una manera muy orgánica y natural”.

Mientras tanto, David Opie, de Digital Spy, consideró que sobrepasa a los que parecen intocables en el género. “Sigue dejando en ridículo a Marvel y a DC. Combinado con sus crecientes valores de producción, permite que esté en mejor posición que nunca para competir contra sus rivales cinematográficos”. Todo parece tomar un buen rumbo para estos superhéroes que no encajan, pero ya se sienten cómodos y con poder en Netflix.



