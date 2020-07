‘The Old Guard’ es la película de acción más ambiciosa de Netflix

La reacción que genera ver a Charlize Theron asumir el papel de una heroína violenta en la nueva película de Netflix 'The Old Guard' (La vieja guardia) puede que en principio no cause tanta sorpresa.

Ya la actriz sudafricana de 44 años demostró con creces su dominio en el género de la acción en 'Atómica' y en la nueva versión de 'Mad Max'. Sin embargo, su trabajo en una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma de contenidos de cine y TV es esencial y marca una diferencia.



‘The Old Guard’ ofrece una trama fácil de digerir, con un ritmo endiablado y un arco argumental que tiene claras desde el principio sus intenciones para robarse la atención de la audiencia, pero, gracias a la dinámica de interpretación de Theron y ese carisma para controlar cada detalle de la fórmula de la tres P (pistolas, patadas y puños), la apuesta sube a otro nivel.

Inspirada en la novela gráfica del argentino Leandro Fernández, la historia revela la existencia de un grupo de mercenarios que tienen la particularidad de ser inmortales y que por mucho tiempo han trabajo bajo las sombras, ayudando a la humanidad.

Todo bajo el comando de Andy (Charlize Theron), quien poco a poco comienza a exponer lo complejo que es lidiar con una vida eterna y la violencia como elemento de una singular rutina laboral.



La idea evoluciona bien cuando ese grupo está en peligro de ser descubierto. Y entre el consabido juego del gato y el ratón con quienes buscan apoderarse de ese don, aparece Nile (Kiki Lane), una joven marine que termina atrapada en el conflicto.



“Una de las cosas que adoré de esta historia es que son un grupo de guerreros que vienen de diferentes culturas, géneros y estilos de vida. Pero juntos comparten un solo objetivo de poner las cosas en orden, viviendo riesgos y afrontando la violencia y la muerte de otros, como algo que no es fácil”, reflexiona la directora de ‘The Old Guard’, Gina Prince-Bythewood, en una entrevista con EL TIEMPO al referirse a las capas más profundas de la trama, que para ella son lo más importante de este proyecto.



“Además –agrega–, se deja en claro durante ese proceso que la pérdida es dolorosa, y se proponen discusiones como el hecho de que la humanidad parece olvidar su pasado o que la guerra es algo dañino”, reflexiona.

Theron y Layne logran una relación de maestra y discípula. Foto: Netflix

En su película, los conflictos de Andy se conectan con un giro en la vida de Nile en una especie de relación estilo maestra y alumna que es explosiva y que fluye bien.



“Ellas y todos los personajes han perdido algo y a alguien, pero encuentran un propósito que sobrepasa su dolor y que los hace valorar la vida y la misión que tienen... Esa es una idea que me encantaría que la audiencia se quedara con ella”, explica.

Prince-Bythewood dirigió 'Love and Basketball', la vida secreta de las abejas y las series Shoots Fire y Cloak and Dagger, pero fue en ‘The Old Guard’ en la que realmente se encontró con los retos de hacer creíbles a unos personajes que funcionan en un estilo de película en el que, muchas veces, la fuerza está por encima del cerebro.

Charlize Theron durante el rodaje de una escena de la producción. Foto: Netflix

“Lo que buscaba era acercar a la audiencia con su naturaleza humana y no solo con su poder”, explica la realizadora. Y también reconoce haberse emocionado ante la idea de sostener una película tan grande en producción y que no podía dejar a un lado su esencia de entretenimiento.



“Me encantó la experiencia de rodarla (creo que probé un poco del género cuando hicimos la serie de superhéroes 'Cloak and Dagger'), pero esto es otro nivel y fue una maravilla, pues realmente me gustan mucho las películas de acción”, explica. Gina Prince-Bythewood se inspiró en producciones como 'Man of Fire' y 'The Raid' para crear el estilo de 'The Old Guard'.



