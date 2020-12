Los estrenos de Netflix de enero del 2021 incluyen a 'Cobra Kai'

La plataforma Netflix, que cierra este 2020 con casi 200 millones de suscriptores en el mundo y se convirtió en uno de los principales espacios de esparcimiento en este año de pandemia, ya dio a conocer sus estrenos de enero del 2021.

Uno de ellos es Cobra Kai, que pasó de ser serie original de YouTube a Netflix, y estará disponible desde el 1 de enero.



Igualmente, llegan la segunda temporada de la mexicana Monarca y las seis temporadas de Dawson's Creek. Y promete La historia de las palabrotas, que presenta Nicolas Cage, que se podrá ver el 5 de enero.



Los abonados también tendrán la quinta temporada de Inside the world's toughest prisions (8 de enero), Destino: La saga winx (22 de enero), el documental Mamma Mía!, Here We Go Again, Jumanji en la selva (16 de enero), Tigre blanco (22 de enero) y La excavación (29 de enero).



En el apartado de documentales están Minimalismo: menos es más (primero de enero), Supongamos que Nueva York es una ciudad (el 8), Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie (el 13) y Tony Parker (no se ha revelado la fecha).



Para los niños están la segunda temporada de Jurassic World: Campamento Cretácico (desde el 22 de enero), así como Lego Jurassic World: el escape del Indominus (primero de enero), Lego DC Comics Super Heroes Batman: Asediado (también el primero), la temporada 4 de Lego Ninjago: maestros del Spinjitzu, Lego Ninjago: los secretos de Spinjitzu prohibido (primera y segunda temporada, que se verán desde el 2 de enero), la cuarta entrega de Carmen Sandiego (15 de enero) y Hola, Ninja, temporada cuatro, desde el 19 de enero).