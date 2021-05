Suspenso, superhéroes y dramas para ver en Netflix

Una serie española que se ha convertido en un éxito en todo el mundo; una revisión a las aventuras de superhéroes con conflictos generacionales y dramas adolescentes con aire escolar hacen parte del panorama de producciones imperdibles en este fin de semana.

El inocente

Una serie española que se ha convertido en un éxito en todo el mundo; una revisión a las aventuras de superhéroes con conflictos generacionales y dramas adolescentes con aire escolar hacen parte del panorama de producciones imperdibles en este fin de semana.

El legado de Júpiter

The Utopian, un superhéroe de dos siglos de edad, que parece estar listo para darles paso a sus hijos Chloe y Brandon en su trabajo de mantener la paz y el equilibrio. El mundo ha cambiado y la realidad es que es hora de dar un paso al costado, pero no será nada fácil ya que las nuevas generaciones no parecen estar conectadas con esa responsabilidad.



Los hijos de Sam

Una serie documental que se centra en la historia de David Berkowitz, que se convirtió en uno de los asesinos en serie a finales de la década del 60 en Nueva York.



El caso que causó revuelo en Estados Unidos cuando Berkowitz comenzó a asesinar personas en la noche, hasta su arresto y condena, pero la serie propone una teoría totalmente revolucionaria dentro del caso.

Girl from Nowhere

Segunda temporada de la serie tailandesa, en la que Nanno (Chicha Amatayakul), una estudiante llega a nueva escuela y afronta los conflictos típicos de esa etapa de la vida.



La hermandad, el espíritu de competencia, así como la hipocresía y el matoneo reaparecen en este nuevo ciclo con un mayor acento dentro de la trama

Girl From Nowhere es una adaptación de 13 historias reales que les sucedieron a estudiantes en Tailandia.

El cuentakilómetros

Ghalib es un camionero al que la vida está golpeando de una manera muy particular. Tiene en peligro su trabajo, acaba de perder a su esposa y otras tragedias personales parecen acentuarse en su vida. Sin embargo, él podría encontrar un punto de equilibrio como mentor de un nuevo conductor. Esta producción india mezcla el drama con un cierto tributo a la capacidad de reinventarse o de cambiar aunque el panorama se muestre sombrío.



