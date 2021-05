Netflix propone zombis, robots y amor para este fin de semana

Un hiperactivo regreso al mundo de los muertos vivientes de la mano del famoso realizador Zack Snyder; una nueva temporada de una serie que revolucionó las dinámicas de las relaciones amorosas, sumado a nuevas formas de aterrarse o imaginar el futuro hacen parte de las propuestas para ver en la plataforma de streaming.

Army of the Dead (El ejército de los muertos)

Si le gustan los zombis y no tiene problema en sacar más de dos horas en una trama de acción desenfrenada esta es su película. La aventura de un grupo de mercenarios que tienen que llevar a cabo un robo en Las Vegas (infestada de muertos vivientes) le da forma a esta película arriesgada, entretenida y sangrienta que le da más puntos al actor Dave Bautista como estrella de acción y al director Zack Snyder le deja tomar un respiro de los superhéroes de DC Cómics.



Haunted

Hay algo más aterrador que una película de horror dando protagonismo a fantasmas demonios o situaciones paranormales, y eso es tener los testimonios de personas reales que cuentas experiencias aterradoras. Es como un reality de miedo, con recreaciones de los hechos.



El formato ha sido tan exitoso, que también desarrollaron uno con casos latinoamericanos, que esta disponible en la plataforma.

Master of None: Moments of Love

El actor, comediante y actor Aziz Ansari causó revuelo con esta comedia acerca de las relaciones que revelaba una profundidad emocional y un estilo único. Ahora, la serie regresa para estrenar una tercera temporada, pero enfocada en Denise (Lena Waithe) y su pareja, Alicia (Naomi Ackie), en la que ellas viven los altibajos del matrimonio y de la vida misma.

Love, Death & Robots (segunda temporada)

Una mirada al futuro y que tiene aires de suspenso y ciencia ficción como serie animada. La propuesta, que estrena su segunda temporada habla de las conflictivas relaciones con la tecnología, los conflictos morales y de aventuras visualmente cautivadores a través del formato del cortometraje. Una experiencia que se deja maratonear fácilmente.



¿Quién mató a Sara? (segunda temporada)

Esta serie que habla de venganzas, corrupción y una familia poderosa, ya tiene disponible un nuevo ciclo para contar los peligros y sorpresas que afronta Álex (Manolo Cardona) en su afán por resolver el misterio de la muerte de su hermana.



Pero ahora le da más espacio al personaje que detona toda la trama y plantea más giros y sorpresas en un argumento que se mueve entre el thriller policíaco y el melodrama. Sara reaparece y deja ver otras capas de su personalidad, en una historia donde los culpables cambian cuando uno menos lo espera.



