Netflix emitió un memorando para sus empleados en el que les advierte sobre su visión de 'Expresión artística', en la que no se censurará ningún tipo de tema o contenidos en la plataforma, incluso por encima de las molestias de sus propios empleados.



En el pasado colaboradores de la propia Netflix han criticado a la empresa por contenidos que han considerado ofensivos.



La dura posición de la empresa proviene luego de escándalos como el especial de Dave Chapelle, ampliamente criticado por los mismos empleados de Netflix por considerarlo transfóbico.



"Entretener al mundo es una oportunidad increíble y también un desafío", señala Netflx en su memorando interno. "Por lo tanto, ofrecemos una amplia variedad de programas de televisión y películas, algunas de ellas de las cuales pueden ser provocativas", explica. "Apoyamos la expresión artística y dejamos que los espectadores decidan lo que es apropiado para ellos, en vez de que Netflix censure artistas o voces específicas", puntualiza.



De este modo Netflix da un fuerte golpe a la mesa y advierte a sus propios empleados que no está dispuesta a dejar temas, artistas o visiones por fuera, de ningún tipo, por más polémicas que puedan ser, y menos por presión de sus propios empleados a quienes invita a pensar, por tanto, si mejor se apartan de la empresa en caso de que no estén de acuerdo con dicha visión.



