Netflix se la juega por el fútbol: los tres estrenos que ilusionan a los fanáticos del deporte

Netflix, la firma líder en streaming a nivel mundial, anunció este jueves 14 de marzo que seguirá estrenando títulos basados en historias del fútbol.

Después de su éxito con producciones como Pelé, Higuita: El Camino del Escorpión y Beckham, la empresa estadounidense informó que lanzará tres producciones con las que espera seguir atrayendo fanáticos del deporte: Mourinho (título provisional), UNTOLD UK (título provisional) y The Final: Attack on Wembley.

Mourinho (2025)

Netflix tiene planeado estrenar en 2025 una serie documental sobre el controvertido entrenador portugués José Mourinho.

Bajo la dirección de Joe Pearlman (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now; Robbie Williams; Bros: After The Screaming Stops) y la producción de John Battsek (Beckham; La inspiración más profunda; WHAM!), Mourinho (título provisional) tendrá entrevistas exclusivas con los jugadores y colegas que han sido testigos del 'Special One'. Asimismo, la serie contará con intervenciones del propio Mourinho, cuyo último periodo como entrenador fue con la Roma.

UNTOLD UK

En esta oportunidad, la aclamada docuserie UNTOLD— la misma que llevó la historia del tenista estadounidense Mardy Fish a la pantalla de Netflix en su edición de Breaking Point— revelará historias sobre el mundo del fútbol.

"Cada una de ellas se basa en relatos sinceros e íntimos en primera persona de aquellos que las vivieron, para revelar las agallas, la resistencia, la angustia, el triunfo e incluso el humor que se esconden bajo el sudor", indicó Netflix, sin entregar mayores detalles.

The Final: Attack on Wembley

La historia de la desazón de Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2020 (jugada en 2021) tuvo un preludio caótico. Bajo esa premisa, los directores Rob Miller y Kwabena Oppong recrearán con testimonios e imágenes de impacto el dramático día en el que el sueño estaba para escribirse en inglés, en Wembley, pero la realidad se vivió en italiano.

