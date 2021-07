Vuelve He-Man… ¡Por el poder de Netflix!

Antes de convertirse en el director de películas de culto como Clerks, Mallrats o Dogma y ser un reconocido conferencista que habla de sus experiencias en el cine y los cómics, Kevin Smith siempre reconoce que forjó su niñez con un amor desmedido por Star Wars. Pero cuando tenía unos 13 años descubrió a He-Man.

Como algunos adolescentes de 1983, pronto se dejó llevar por la magia y el humor de esa serie animada en la que Adam, el príncipe de Eternia, se convertía en He-Man y luchaba contra el malvado Skeletor. La producción se basaba en unos famosos juguetes de Mattel, pero su éxito televisivo la convirtió en una joya de culto para una generación.



Ahora Smith, de 50 años, sonríe como un niño con una caja llena de dulces al ser el productor y responsable de una nueva historia inspirada en He-Man. Se trata de la serie animada Amos del Universo: Revelación, que se estrena el 23 de julio en Netflix.

Esta es, quizá, la versión más esperada de una aventura que parecía haberse difuminado por culpa de una terrible película de 1987 que trató de agarrarse del éxito del dueño de la frase “¡Por el poder de Grayskull!” y podía vivir una serie de aventuras en un mundo de castillos, brujos y extraterrestres.



He-Man se ve más aguerrido en la nueva serie animada . Foto: Netflix

Masters of the Universe, la película, ofrecía una trama que tenía muy poco de su fuente original y no pasó de ser una pieza para fanáticos del cine bizarro con un Dolph Lundgren (el famoso Drago de Rocky IV) convertido en el héroe que gritaba y peleaba sin mucha convicción, en una narrativa de bajo presupuesto que no tuvo claras sus intenciones.



La serie animada terminó en 1985 y en muchas ocasiones se quiso revivir, pero la jugada no fue acertada. Un trazo diferente, un tono más humorístico y hasta un corte de pelo no sirvieron en las apuestas que pasaron sin pena ni gloria por la televisión.



Pero la osadía de Kevin Smith, junto con Rob David (creador del personaje y de todo el universo que lo rodea), dan cuenta de que la espera ha valido la pena. Podría sonar un poco extraño, pero este nuevo He-Man parece haberse inyectado una dosis del estilo y el tono de la original, rompiendo la maldición de una serie que merecía una segunda oportunidad, un cierre y una reactivación más poderosa para las nuevas generaciones.



El malvado Skeletor tiene cuentas pendientes con el famoso guerrero de Eternia. Foto: Netflix

.Eso fue realmente lo que impulsó a Kevin Smith a ser parte del proyecto. Él no quería a un He-Man 2.0, sino a un personaje que le recordara la fuerza y la magia que lo atraparon cuando se adentraba en la adolescencia y no quería ver solo a Los superamigos tratando de frenar a los villanos de siempre. “Skeletor, era rudo”, recordó en una entrevista en el 2019, cuando la idea apenas estaba tomando forma.



El bien contra el mal reaparece en una aventura que sus creadores han definido como más intensa y seria. Claro que al lado de He-Man estarán el famoso tigre Cringer, el soldado Duncan, la guerrera Teela y su antagonista Evil-Lyn. Amos del Universo: Revelación se centra en historias no resueltas de la producción original y también dará lugar a la batalla final entre He-Man y Skeletor”, reafirmó Kevin Smith en entrevista con Entertaiment Weekly.

Susan Eisenberg presta su voz a otro personaje: Sorceress.. Foto: Netflix

Su historia no tuvo en cuenta el impresionante giro que dio el personaje en el cómic He-Man /Thundercats, del 2016, en el que el ser más poderoso del universo fue apuñalado por Mumm-Ra, el malvado de la otra saga animada con los famosos felinos liderado por León-O.



En realidad, Kevin Smith no quería modificar el recuerdo de una serie le dio un respiro a su vida de clase media sin televisión por cable, con una historia de 130 episodios que, en dos años, también le dio un descanso, un paréntesis, a su obsesión enfermiza por la saga de Star Wars, pero...

En las nuevas aventuras de He-Man con Netflix cuenta con la voz jedi de Mark Hamill (Luke Skywalker) para el personaje de Skeletor. Y tiene a Lena Headey (Game of Thrones) como Evil-Lyn, Chris Wood (The Vampire Diaries) es He-Man, y Sarah Michelle Gellar (Buffy la cazavampiros) es Teela.

“No habría aceptado el trabajo si me dijeran: ‘Tienes la oportunidad de reinventar a He-Man y los amos del Universo’. Realmente no soy tan creativo. No sería el tipo al que te acercarías para reinventar algo. Pero si quieres que siga adelante con cariño, fiel a la franquicia y haciendo crecer un poco a los personajes para que sus conversaciones estén un poco más orientadas a los adultos, pues soy el indicado”, reflexionó Smith en una entrevista con Screentrant.com, dejando claro que esto también es pura nostalgia, pero con un trazo más arriesgado.



