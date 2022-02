Es posible que Madres paralelas sea la menos Almodóvar de sus películas en cuanto a estética y truculencia se refiere; sin embargo, es una de sus historias más críticas y sólidas con la realidad de su España natal, que llega después de Dolor y gloria (2019), un filme intimista y poderoso que abordaba estadios naturales como el deterioro físico que llega con la vejez, la fragilidad emocional y la resignificación de momentos claves, desde el primer amor hasta la muerte del ser más amado, como la madre.

Lo certero es que Madres paralelas es la película más política de su carrera. Este relato sobre la maternidad imperfecta, la sororidad femenina y las fosas comunes de la Guerra Civil española ha brillado en cuanta premiación y festival ha participado. A finales del año pasado inauguró la Mostra –el Festival de Venecia–, donde Penélope Cruz, su protagonista, se alzó con la Copa Volpi, el máximo galardón y el primero para una actriz hispana.



“La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española, la sociedad tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos”, expresó Pedro Almodóvar.



Madres paralelas cuenta la historia de Janis (Cruz) y Ana (Milena Smit), que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Ambas son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; mientras que Ana es una adolescente asustada, arrepentida y traumatizada. Las pocas palabras que cruzan en esas horas en las que deambulan como sonámbulas crearán un vínculo estrecho entre las dos.



Maternidad y Guerra Civil son cosas que no parecerían tener una relación mínima para combinarlas en una misma historia. Pero era posible en la mente genial del autor de clásicos como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Hable con ella, ¡Átame!, Tacones lejanos, La mala educación, Todo sobre mi madre o La ley del deseo.

“La idea con que empecé a escribir fue la de las dos madres, y la cuestión de la memoria histórica es un tema que siempre me ha rondado y nunca había conseguido meter en una película. Me parecía que si el personaje de Penélope buscaba a su bisabuelo (que fue fusilado al principio de la guerra y cuyos restos intenta recuperar), de ese modo tangencial encajaba el tema”, recuerda el director que ganó el Óscar en el 2003 por el guion de 'Hable con ella'.



Luego de una encarnizada polémica en Instagram, que censuró el afiche del filme –un pezón lactante goteando leche–, la película se estrenó en octubre en España con una taquilla discreta. Tras varios meses, en Colombia tendrá exhibiciones limitadas en algunas salas de cine y entrará a Netflix desde este jueves 3 de febrero.

¿Considera que Madres paralelas es su película más política?

En todas mis películas hablo de la libertad, que es un elemento político, pero esta es la más claramente política. La sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos que están en cunetas, fosas o cementerios, y cuanto antes se pague esa deuda, mejor. Ya va siendo tarde, porque una vez que pasen las generaciones de los bisnietos va a ser difícil que alguien se acuerde.

¿Qué le parece el proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno?

Es más que oportuna esa ley, es necesaria porque por fin pone las fosas en manos de la Administración. Hasta ahora las que se han abierto ha sido por ayudas de particulares, voluntariado, y deben ser las instituciones las que se hacen cargo.

Según el antropólogo forense (Francisco) Etxeberría, que ha abierto muchas fosas, a estas alturas probablemente solo se llegue a identificar a una tercera parte de los enterrados.

En la película hay una alusión directa a Mariano Rajoy...

Pongo directamente esa frase terrorífica de Rajoy, cuando presumió de que los presupuestos generales destinaban cero euros a la memoria histórica, porque me parece inaudito que alguien, incluso aunque lo piense, lo diga.

La maternidad es un tema recurrente en sus películas, pero aquí habla desde una nueva perspectiva, las madres imperfectas.

Para mí, han sido madres más complejas. Que una madre pueda decir ‘yo es que no tenía instinto materno’ es algo muy duro de reconocer, y más duro aún decirlo y ser consciente de que eso ha sido fatal para tu hija, como hace en su monólogo Aitana Sánchez-Gijón (en la historia, Teresa Ferreras, madre de Ana).

También habla de la amistad entre mujeres...

He creído siempre mucho en la fuerza de la amistad entre mujeres, la sororidad. En Todo sobre mi madre la familia son ellas, el modo en que el personaje de Cecilia Roth adopta al de Penélope Cruz pese a que no le viene bien... Esa sensación de hermandad femenina la he visto mucho a lo largo de mi vida y es algo que me gusta que esté presente en mis películas. Me parece que las mujeres tienen una gran ventaja; los hombres aunque salgamos en grupo, podemos ir a los bares o al cine, pero es algo que en el hombre no se da de ese modo tan espontáneo y completo.

A través del personaje de Milena Smit (Ana) aborda el modo de relacionarse las nuevas generaciones, ¿qué le interesaba?

Todo lo que tiene que ver con la sexualidad de los jóvenes, su primer contacto con el sexo es a través del porno y eso hace que las primeras relaciones sexuales tengan como modelo lo que han visto en la pornografía. Me parece tremendo. El personaje de Milena, esa madre adolescente, viene de ese tipo de orgías juveniles en que no saben muy bien lo que están haciendo y corresponden a modelos que crean situaciones complicadas.



Con información de Efe

