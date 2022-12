Daniel Craig ha confesado muchas veces que su papel de Benoit Blanc es de los más adorados de su carrera, alejado de la cárcel que significó un poco haberse convertido antes en James Bond y tener que lidiar con una despedida polémica y una tensión cuando estaba al mando del servicio secreto de su majestad y portaba tranquilo su licencia para matar. En el 2019, Craig cambió de piel como un detective divertido, inteligente, un poco torpe y muy sagaz en Entre navajas y secretos (Knives Out), filme de Rian Johnson que lo puso en un escenario que recordaba viejas aventuras al mejor estilo de la famosa Agatha Christie, pero ahora contadas en un presente en el que el gran misterio es encontrar al asesino.



(Le recomendamos: ¿Usted cuánto pagaría?: subastan muñeco de ET por 2,6 millones de dólares)

“Esta historia se nutre de realidades actuales. Agatha Christie escribió sus novelas en el contexto de su tiempo y sus lugares, yo aprovecho las excentricidades de los multimillonarios, las disputas por el poder, el auge de YouTube y de los influencers. Siento que es un reto interesante”, explica el director y guionista.



La historia de un crimen por resolver casi a la vieja escuela y con un Craig transformado fue un éxito. Su director sintió el impulso para seguir creando más rompecabezas, asesinatos y una fina capa de comedia y ahora se estrena el 23 de diciembre Glass Onion: un misterio de Knives Out, de nuevo con su protagonista a bordo de un nuevo caso y haciendo referencia (al traducir su título al español) a una cebolla de cristal, una metáfora acerca de las diferentes capas que van saliendo de un hecho inesperado, violento, como las finas y transparentes capas de la planta que le da sabor a la comida y, en este caso mejor, a la tensión.

Facebook Twitter Linkedin

Kate Hudson, Leslie Odom Jr. y Kathryn Hahn, tres de los nuevos actores de ‘Glass Onion: un misterio de Knives Out’. Foto: Netflix

“Creo que desde la primera parte esta historia es como una bocanada de aire fresco, es como involucrarse en un mundo de lujos, misterios, algo muy específico pero al mismo tiempo lleno de giros inesperados. Me encanta Knives Out”, comenta la actriz Kathryn Hahn, famosa comediante y una de las nuevas actrices de la segunda entrega que interpreta a la actual gobernadora de Connecticut, Claire Debella.



“Escribir siempre es duro, pero debo decir que disfruto mucho escribiendo este tipo de historias, de misterio y asesinatos, además de la combinación de personajes muy divertidos, este thriller termina siendo como una montaña rusa de emociones para la audiencia. Adoro los rompecabezas y me encanta incluirlos dentro del género, me encanta que toda la película sea un enorme rompecabezas para los espectadores, la verdad disfruto mucho haciendo esto”, expone el director y guionista Rian Johnson.

“Aquí hay un juego en el que se pone en riesgo la integridad, se sacrifica la dignidad, todo por el dinero" FACEBOOK

TWITTER

En la nueva producción, que se estrenará en Netflix el viernes 23 de diciembre, un multimillonario invita a un círculo de amigos a su isla privada para que enfrenten un acertijo que tiene como protagonista a su amada y misterioso anfitrión. Desde el inicio se habla de un asesinato, es un encuentro exclusivo y privado en el que Blanc termina siendo parte de la ‘fiesta’. Bron, el adinerado al que se le ocurre todo, es interpretado por Edward Norton, quien consigue un divertido balance entre la extravagancia y el ego desmedido, frente a un grupo de personas que no solo son amigos entrañables, sino que sus vidas y sus desdichas están relacionadas profundamente con el poder del hombre que los convoca. Hay un científico con ciertos complejos de culpa, una mujer dedicada a la política, una exmodelo famosa venida un poco a menos y Andi, una amiga incómoda para todos, que llega casi sin ser invitada.

“Es interesante cómo Rian logra desligar esta entrega de la primera, crear un nuevo mundo con personajes particulares. Creo que esta historia es sobre las dinámicas del poder, para demostrar qué tan lejos puedes llegar para mantener el poder o demostrarlo, sentirte poderoso”, asegura la nominada al Óscar Kate Hudson, que da vida a la diseñadora de moda y exmodelo Birdie Jay.



“Aquí hay un juego en el que se pone en riesgo la integridad, se sacrifica la dignidad, todo por el dinero”, agrega Hahn.

El detective Benoit termina encontrándose con gente muy vacía, casi dependiente y quebrada emocionalmente que se dedica a esperar el juego de Bron (que bien parece una caricatura de Elon Musk o de un Jeff Bezzos un tanto más inmaduro) que los tiene a todos juntos para que resuelvan su muerte. Benoit no entiende su parte en el rompecabezas, pero tras una cena en la que Bron recibe una flecha en su pecho, el investigador revela el misterio en pocos minutos, lo que daña el motivo del encuentro; sin embargo, es solo la primera capa de esa cebolla de cristal que hace parte del decorado de la isla, pero que en realidad irá mostrando el adobo de mentiras, violencia y corrupción que acompaña a todos los amigos en ese paraíso.



Como un buen ejercicio de suspenso, el espectador irá notando pistas falsas, giros inesperados en el verdadero misterio que revelará la película. Daniel Craig es estupendo descubriendo y armando la verdadera motivación de su estadía en la isla. El humor y la ironía son más claros en esta película. Todos reflejan una doble moral, una idiotez insolente y una banalidad y falta de valores, que esconden muy bien entre tragos, comida y más muertes. La cebolla tiene un sabor dulce y entretenido. El ritmo es dinámico y Benoit Blanc demuestra que tiene el estado físico mental para seguir investigando y, por qué no, convertirse en el héroe de una saga.



“Esta vez, Benoit Blanc tiene unas funciones distintas a las de la primera parte, y tiene más sospechosos que investigar. Para el futuro me interesa seguirme enfocando en ese aspecto del misterio que rodea su trabajo, sin ahondar demasiado en su vida personal, aunque nos dé pedacitos durante el relato. Lo importante aquí es el misterio de un asesinato y la forma como este detective lo resuelve”, concluye Rian Johnson.



CULTURA

@CulturaET

Facebook Twitter Linkedin

'Glass Onion: un misterio de Knives Out' se estrena el 23 de diciembre. Foto: Netflix

Otras noticias