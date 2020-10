Netflix prueba la ternura y la psicodelia en 'Más allá de la luna'

“Recuerdo una vez estar en París, cenando en un restaurante italiano, hace muchos años. Estaba dibujando en mi cuaderno de bocetos y mientras pasaba gente a mi alrededor un joven que me miraba me dijo: ‘Mi abuelo era artista”, y le respondí: ‘¿En serio? ¿Quién era tu abuelo?’, y me responde: ‘Joan Miró’. Le digo: ‘¿Qué? Amo a ese artista’, recuerda el ilustrador y director Glen Keane mientras organiza unos dibujos de Más allá de la luna (Over the Moon), la película animada y musical que desarrolló con Netflix y está disponible en la plataforma.

La anécdota tiene relevancia en el nuevo trabajo de este grande de la animación, que dirigió el corto ganador del Óscar Dear Basketball e hizo parte del equipo de producciones como La sirenita, Aladdin, Tarzán y La Bella y la bestia. “En Más allá de la luna tuve en cuenta a Miró para el diseño de un mundo de fantasía lleno de formas muy coloridas y abstractas”, reveló en una charla con EL TIEMPO.



También le puede interesar: 'Assassin's Creed' da el salto a las series con Netflix



“Hasta tuve en cuenta la portada del disco The Dark Side of the Moon, de la banda Pink Floyd, que va de lo oscuro a un arco iris”, agrega emocionado.



Más allá de la luna cuenta la historia de Fei Fei, una niña china que se decide a construir un cohete para viajar a esa luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa.

Siento que el público infantil conecta con Fei Fei porque se trata de una joven llena de energía y aprendizajes FACEBOOK

TWITTER

Fei Fei es una nilña que emprende un viaje lleno de aventuras. Foto: Archivo Particular

Es un viaje emocional y, por supuesto, por momentos psicodélico en el que la protagonista afrontará muchos obstáculos y aventuras.



“También es una historia muy divertida, pero a la vez revela a una protagonista que se aferra a su niñez, pero que poco a poco va creciendo, y siento que el público infantil conecta con Fei Fei porque se trata de una joven llena de energía y aprendizajes”, recalca el director.

Glen Keane junto a unos bocetos de la personaje principal de la película. Foto: Netflix

Hay una muy buena combinación de humor, música y un poco de drama en el que se le rinde un homenaje a la cultura china.



“Yo no sabía nada de China (...). Tengo una nieta de seis años que a veces llega corriendo del jardín emocionada y me grita: ‘Debiste haber visto el lagarto que acabo de encontrar’, con una emoción desbordada; así me sentí yo con esta experiencia”, recuerda Glen Keane. Pero hubo una razón más profunda y personal para que él se montara en este proyecto.

“Ollie Johnston, mi mentor, siempre me recalcaba: ‘Glenn, no animes con las acciones de los personajes, anima con sus pensamientos’, así que cuando leí el guion y me encontré con esta niña con una inteligencia inmensa, con ganas de descubrir y con una imaginación desbordada; me dije que tenía que asumir el reto de animarla, darle vida en trazos y reflejar todo lo que experimenta en su viaje personal”, insiste.



También puede consultar: ¡Se acerca Navidad! Estos son los estrenos de Netflix para noviembre



Como espectador, uno encuentra dos momentos claramente diferenciados. Al inicio sigue un poco la fórmula de revelar una vida tranquila, cargada de situaciones tiernas y enfocadas a recalcar el amor de familia con canciones un poco melosas, que van llevando la trama.

La película tiene además una banda sonora muy ecléctica. Foto: Archivo Particular

Pero lo más interesante sucede cuando la protagonista decide a viajar al espacio y al llegar a su destino soñado todo cambia y se acelera. Las melodías rompen su esquema.

“Ese aspecto me causaba un poco de miedo porque la diosa tenía que ser una artista pop mucho más grande que Lady Gaga o Katy Perry. Primero debíamos conseguir una canción con el suficiente poder (...), encontramos a los compositores Christopher Curtis y Marjorie Duffield, que lograron Rocket to the Moon, un tema conmovedor. Luego vino Helen Park, que había hecho el musical K-Pop en Nueva York, y le dio un giro más alocado con Ultraluminary”, explica Keane reafirmando un contraste que aplica a toda la propuesta y que en realidad la saca de los terrenos de la típica película musical animada.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1

Otros artículos para leer en Cultura