Así se hizo ‘Maldita’, la nueva serie épica de Netflix

Configurada como una aventura épica y de fantasía medieval, la nueva apuesta de Netflix promete una reformulación de la leyenda del Rey Arturo, a través de Nimue, una guerrera que tiene un poder y podría transformar su entorno y a enfrentar a un rey conocido como Uter.

El video presentado por Netflix revela detalles de la producción y explica los retos que tiene asumir una trama con un contexto medieval. 'Maldita' cuenta con la participación de la actriz Katherine Langford, quien es recordada por su trabajo en la primera temporada de Por 13 razones, en el papel de Hanna.



Ahora como Nimue ella enfrentará no solo una travesía para descubrir más detalles alrededor de sus orígenes, sino

La fantasía, la hechicería y la maldad hacen parte de esta aventura. Foto: Netflix

Además de Langfotd, en la serie también actúan Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Peter Mullan, Lily Newmark, Daniel Sharman y Sebastian Armesto. 'Maldita' se estrenará el 17 de julio y contará con diez episodios.

Según testimonios de los protagonistas y el equipo, la aventura de llevar esta mezcla de épica, acción y misticismo fue un reto de grandes proporciones y constituye una de las propuestas más grandes de Netflix en lo que queda de este año.



‘Maldita’ está inspirada en el trabajo de la novela gráfica de Frank Miller, conocido por su trabajo en la saga de ‘Batman’; así como en ‘300’ y ‘Sin City’. Miller trabajó con Tom Wheeler en la adaptación a la pantalla, que revela una atención muy clara en un género que ha conseguido mayor atención gracias al éxito de ‘Game of Thrones’, ‘Vikings’ o ‘The Witcher’ (también de Netflix).



