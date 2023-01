Tras el éxito de la película Knives Out (conocida en Colombia Entre navajas y Secretos (2019) que revivió con un tono contemporáneo esas historias de misterios, asesinatos y posibles culpables -al estilo de la escritora Agatha Christie-había mucha expectativa por una segunda parte de esta producción, claro, con un nuevo crimen y una intriga cada vez más compleja y divertida servida en bandeja para que el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) pudiera resolverla.

Netflix tomó el mando en el desarrollo de esa secuela con Glass Onion: un misterio de Knives Out, de nuevo con el director de la primera Rian Johnson, Craig y nuevos y odiados personajes que carecen de verdadera empatía entre sí y reflejan una banalidad sofocante.



Hay un científico con ciertos complejos de culpa, una mujer dedicada a la política, una exmodelo famosa venida un poco a menos y Andi, una amiga incómoda para todos, que llega casi sin ser invitada a una fiesta organizada por un multimillonario que los convoca para el juego de que ellos resuelvan un crimen.

Ahora el misterio se cocina en una isla pradisíaca. Foto: Netflix

Ahí aparece también Benoit Blanc, que termina involucrado en la historia.Como un buen ejercicio de suspenso, el espectador irá notando pistas falsas, giros inesperados en el verdadero misterio que revelará la película, pero en tono más de entretenimiento. Glass Onion: un misterio de Knives Out es irónica ¿Pero que ha dicho la crítica de este nuevo filme que está disponible en Netflix?Las críticas han sido mixtas. Kate Erbland, de la revista IndieWire, dice que el director de “se deleita en desenrollar teorías y luego hurgar en ellas para encontrar algo aún más ingenioso y divertido (...) esta segunda parte es un viaje lleno de emoción”.

A su vez Johnny Oleksinski del New York Post la considera más ambiciosa en la forma, pero falla en el desarrollo. Carin James de BBC opinó que “la interpretación de Craig es astuta y alegre, y el mayor defecto de la película es que aparece demasiado poco”.

En la misma dirección está Robbie Collin, del diario Telegraph, que dice que “Daniel Craig pone la casa patas arriba en esta secuela absurdamente entretenida”; mientras Ann Hornaday del The Washington Post reconoce el trabajo del director. “Una vez más, se subraya el don de Johnson para criticar la cultura en términos de comedia”.

Algo en lo que no está de acuerdo Benjamin Lee, del diario The Guardian, que critica la idea de pensar en un rompecabezas con tantas piezas por armar."Es difícil no divertirse cuando Johnson mueve los hilos, pero me gustaría que no hubiera movido tantos y tan fuerte”,comentó.



