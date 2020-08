'Proyecto Power'... ¿Qué harías con cinco minutos de superpoderes?

En un mundo en el que los superpoderes se ven todo el tiempo en las películas que rozan la ciencia ficción y la aventura, Netflix decidió apostar por una historia que analiza las consecuencias de tener acceso a esas habilidades suprahumanas.

Bajo esa idea se mueve 'Proyecto Power', la nueva película de la plataforma que ya está disponible y que propone un cuestionamiento impactante: ¿qué pasaría si una pastilla ilegal le confiriera cinco minutos de superpoderes al consumidor? Posiblemente implicaría un conflicto ético o moral; tal vez desataría un fatal panorama de caos.



En el caso de 'Proyecto Power', lo que funciona es la segunda propuesta. Esa pastilla activa la delincuencia, genera una expectativa tóxica entre grupos poblacionales más jóvenes y expone a un desequilibrio en el manejo de la situación que debe ser asumido por tres personajes.



Un exsoldado (Jamie Foxx), un policía y una adolescente que está implicada en el negocio de la píldora unen fuerzas para tratar de cambiar la situación.



Poco a poco, entre la pirotecnia visual, la violencia y la lluvia de plomo, se van revelando aspectos muy profundos del trío protagonista y las implicaciones que tienen con esta pequeña píldora, que parece recordar que el camino fácil de las cosas siempre cobra caro al final.

Rodrigo Santoro es el antagonista de esta aventura con pastillas peligrosas. Foto: Netflix

Foxx ha insistido en diferentes entrevistas en la capa de discusión social que tiene esta historia.



Hay escenas que muestran el desequilibrio social, la batalla de una adolescente por abrirse a un mundo que parece proponerle la salida más peligrosa y la consabida necesidad de redención de quienes asumen el papel de héroes en esta película.



“Mi personaje es un policía encubierto que está pasando por algunos problemas y que intenta encontrar quién está vendiendo en la calle esta droga”, recalcó Jamie en una charla con la agencia Efe.

“Su travesía personal lo lleva hasta Nueva Orleans (...). Y ahí se encuentra con Robin (Dominique Fishback ), que sabe quién está vendiendo eso. Así que juntos forman este equipo increíble y surgido de la nada. Desde entonces, sus viajes van en paralelo: ella le enseña cosas de la vida y viceversa”, agregó.

Jamie Foxx y Dominique Fishback en una escena de la película. Foto:

Hay algunos temas que son bastante sustanciales, pero esta no es una película que te golpeará en la cabeza con un mensaje FACEBOOK

TWITTER

Ese es uno de los elementos más importantes de la producción porque genera una relación de padre e hija entre ellos que contrasta con una duda que tiene que ser resuelta: ¿de dónde salió la droga y cuál es la razón de su expendio en las calles?



“Personas como Dominique van a cambiar la situación del entretenimiento: vamos a subirnos a su carro y ella nos va a liderar a través de esta época increíble”, dijo el famoso actor.



(Le puede interesar: Andrés Parra cuenta cómo fue meterse en El robo del siglo').



https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/netflix-el-actor-andres-parra-cuenta-como-se-metio-en-el-robo-del-siglo-527122



“Estoy deseando verla hacer todo tipo de cosas. Lo que me encanta de Dominique es que dice: ‘Hey, soy negra, soy hermosa y también soy universal en la manera en que veo el mundo’”, detalló con emoción Foxx acerca de esta actriz de 29 años que también ha participado en las series 'Show Me a Hero' (2015) y 'The Deuce' (2017-2019).

Joseph Gordon-Lewitt es un policía tratando de parar el caos. Foto: