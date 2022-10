El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido, y su esposa Meghan Markle ya no estarían tan seguros de algunas de las imágenes que filmaron para el documental sobre su vida que lanzará la plataforma Netflix, después de que la pareja firmara un millonario contrato con la empresa de streaming.

El príncipe y Markle estarían buscando editar algunos fragmentos de la producción, la cual se estrenaría entre finales de este año y principios de 2023, con el fin de no generar problemas entre la monarquía británica, reveló el medio internacional ‘Page Six’.



Luego del fallecimiento de la reina Isabel II, los duques no se vieron muy convencidos de lo que habían dado a conocer para la producción de dicho documental.



(Siga leyendo: Clásicos del terror para volver a disfrutar en octubre).



La propuesta inicial trataba de mostrar la vida cotidiana de Meghan Markle y el príncipe Harry cuando se alejaron de la realeza e iniciaron una vida sin los lujos monárquicos en Estados Unidos, incluyendo los pleitos familiares por los que han pasado y los cuales ya han sido grabados.



Dada la tensión entre la pareja y algunos miembros de la familia real, ambos se han retractado de mostrar a la luz pública lo que ha sucedido en el núcleo familiar, según señaló el medio ‘Daily Mail’.



Pero, tal parece, no solo se trata de eso, sino de diferentes escándalos que involucran al rey Carlos III y a su esposa, la reina consorte Camila.



Pero, tal parece, no solo se trata de eso, sino de diferentes escándalos que involucran al rey Carlos III y a su esposa, la reina consorte Camila.



No obstante, tanto los productores del documental como la plataforma de Netflix se han negado a la solicitud de Markle y Harry, lo que podría generar una cancelación del proyecto que se viene trabajando desde hace un año.



“Han hecho solicitudes significativas para retirar el contenido que ellos mismos han proporcionado, en la medida en que algunos empleados de Netflix creen que, si se les otorga, archivarán el proyecto indefinidamente”, cuenta el ‘Daily Mail’.



Netflix, por su parte, solo ha notificado que el proyecto se mantendrá en pie, como ya lo había planeado y consultado con el príncipe Harry y Markle. Hasta el momento, la producción no se ha detenido y sigue avanzando para que el estreno se dé lo más pronto posible.

