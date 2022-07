La próxima película del mexicano Guillermo del Toro será la fantasía inspirada en la historia de Pinocho, el famoso personaje creado por Carlo Colodi y que Netflix llevará a la pantalla en una película hecha en stop-motion.

Del Toro plasma en 'Pinocchio' a un personaje más contestatario: “Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los Pinochos, que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta a que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, dijo el director y guionista en una charla virtual del pasado Festival de cine de Guadalajara.



El ganador del Óscar a mejor director en 2018, por La forma del agua, estrenará su versión de Pinocho en diciembre próximo en Netflix. La producción se está finalizando entre Estados Unidos y México. Del Toro aseguró: “Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, (acerca de) qué es comportarse como un títere y qué es comportarse como un ser humano”.



El mexicano lleva 15 años intentando aterrizar el proyecto, un musical animado que se desarrolla en la Italia de Mussolini y que es codirigido por Mark Gustafson. Pinocho marca un regreso a sus orígenes en el cine, cuando realizaba cortos de animación en plastilina, en formato Super 8, junto con su amigo Rigoberto Mora. El largometraje involucró a 20 animadores y más de 60 sets, una parte de ellos tuvo como sede Guadalajara, ciudad natal de Del Toro y donde fundó El Taller del Chucho, un espacio de producción para impulsar a talentos locales en proyectos internacionales en stop motion. “Fue más complicado para nosotros haber filmado en Guadalajara, pero valió la pena para mí, porque el amor que tengo por la animación no es una cosa pasajera”.

El estreno de 'Pinocchio' está previsto para diciembre en Netflix. Este es el primer tráiler oficial de la película.

