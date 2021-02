Netflix trabaja en su propio documental sobre Britney Spears

Netflix anunció que planea su propio documental sobre Britney Spears, justo después de que se estrenara Framing Britney Spears, un documental producido por The New York Times sobre la "princesa del pop" que analiza el ascenso de la cantante y la controversia que rodea la tutela que ejerce su padre sobre ella.



La cineasta Erin Lee Carr, quien se especializa en documentales sobre crímenes reales, esta dirigiendo el proyecto de Netflix sobre la atribulada estrella del pop, una causa célebre entre los fanáticos que creen que le controlan su vida en contra de su voluntad.

El proyecto anterior, Framing Britney Spears, fue producido por The New York Times y lanzado en la plataforma Hulu este mes, convirtiéndose rápidamente en uno de los documentales más comentados del año.



El documental de Hulu narra el enfoque misogino de los medios hacia Spears a lo largo de su carrera y explora una tutela que pone gran parte de su vida bajo el control de su padre.



El documental también provocó que Justin Timberlake, antiguo novio de Spears, se disculpara por su trato hacia las mujeres. Esta será al menos la segunda ocasión durante los últimos en la que Netflix y Hulu hacen documentales competitivos sobre la misma historia.

¿Qué pasa con Britney Spears?

Britney Spears, intérprete de éxitos mundiales como 'Oops!...I Dit It Again' y 'Toxic', ha estado bajo el ojo de la opinión pública desde que era una niña.



Con el paso de los años, y mientras su fama iba aumentando, pasó por diversas situaciones que comprometieron su salud mental y fue sexualizada en numerosas ocasiones.



Britney se casó con el bailarín Kevin Federline en 2004 y su relación fue muy seguida por los medios especializados en el entretenimiento. La pareja tuvo cada vez más peleas, discusiones y polémicas. Acabaron separándose dos años después.. Además, Britney perdió la custodia de los dos hijos que tuvo durante esta unión.



Britney y Kevin, cada uno por su lado, lanzaron una que otra ‘pulla’ en medios. Por ejemplo: en 2006, y en los momentos más álgidos del divorcio, Federline dijo que casarse con Britney fue el “peor error” de su vida.



Spears aseguró en el medio israelí ‘Yedioth Ahronot’ que entre 2006 y 2007 sufrió las crisis más profundas en su vida debido a su adicción al alcohol y a las drogas. Fue, para 2006, que la captaron conduciendo con su hijo en las piernas. Britney tenía una mano en el volante y con la otra sostenía al bebé de 4 meses, lo que generó una oleada de críticas.



A comienzos de 2019, el padre de Britney, Jamie Spears, sufrió un padecimiento en el colon que lo afectó gravemente. Después de eso, la artista fue internada en una clínica psiquiátrica con el fin de tratar el estrés y la ansiedad que le había provocado la enfermedad de su padre.



Algunos han especulado que Jamie Spears, quien tiene su custodia legal desde hace varios años, ha tomado varias decisiones que la afectan en contra de su voluntad. Incluso, hay un movimiento conocido como 'Free Britney', que apunta a que él ejerce una autoridad exagerada en la cantante y alimentó el rumor de que la artista había sido internada en contra de su voluntad, una teoría que nunca se confirmó.



El movimiento es más comprometido de lo que podría pensarse y ha recibido el apoyo de celebridades como Miley Cyrus y Paris Hilton.



Mismo tema, diferentes plataformas

No es inusual que los estudios de cine trabajen en los mismos proyectos al mismo tiempo, pero los documentales que compiten sobre el mismo tema se han vuelto mucho más comunes en la era del streaming.



Ambos servicios lanzaron películas sobre el Festival Fyre, que se comercializó como un festival de música de lujo en las Bahamas, pero terminó en un desastre.



Los servicios se están apoyando en películas de bajo costo, y todos anhelan una nueva programación. El proyecto de Carr no está completo y todavía no tiene fecha de lanzamiento. Ya estaba en curso antes del debut de Framing Britney Spears.



