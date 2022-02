Bridgerton es la serie en inglés más vista de Netflix, en los primeros 28 días desde el estreno tuvo 625’490.000 horas de reproducción; mientras tanto, la serie coreana más vista, El juego del calamar, tuvo 1.650’450.000 horas en el mismo periodo de tiempo. Es decir, el segundo duplica y un poco más al primero. El juego del calamar mantiene el récord como la serie más vista en toda la historia de Netflix. Si esto no es una señal de la conquista de la industria cinematográfica coreana del mundo, ¿qué otra evidencia podría existir?

Aunque no es nuevo que cada vez más personas consuman cine coreano ni tampoco es nuevo que la industria cinematográfica coreana sea reconocida por su alta calidad, vamos más allá, ahora hay públicos enteros aficionados no solo al cine, sino en general a la cultura coreana. Colombia es un ejemplo. Aunque la distancia física que separa ambas naciones es de unos 15.000 kilómetros, la cultura coreana ya está entre los colombianos. Para tenerlo más claro, si miramos solo el club de fans de BTS, un solo grupo de los tantos que existen de K-pop (banda de pop que nace en Corea del Sur), ya supera las 30.000 personas registradas en su base de datos en Colombia. A esto se suma que los peinados, la gastronomía, forma de vestir, e incluso la tendencia de hablar coreano, son cada vez más frecuentes.



En cierta medida, este boom de la cultura coreana en Colombia, y en general en el mundo, se debe a que el acceso a través del arte a este país está en la pantalla. Netflix, sin duda, vio una oportunidad de generar productos nuevos, originales y de altísima calidad en la industria cinematográfica de Corea. Y el resultado es evidente. Desde 2016 hasta 2021, la plataforma de streaming lanzó más de 130 títulos coreanos. Y para 2022 llegarán 25 nuevos contenidos entre películas y series, la cifra más alta en un solo año.



EL TIEMPO conversó con Don Kang, vicepresidente de contenido para Netflix Corea. Es él quien se encarga de encontrar el mejor contenido made in Corea con miras a exportar al mundo.



(Lea también: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2022?)

¿Cuál cree que es la razón detrás del 'boom' de la cultura coreana en el mundo? No hablo solo de cine y televisión, también de la música y en general la cultura, incluso la gastronomía…

Facebook Twitter Linkedin

Don kang: vicepresidente de contenido para Netflix Corea. Foto: Netflix

Bueno, primero hablaré de lo que conozco: cine y televisión. Corea, afortunadamente para nosotros, tiene una industria cinematográfica local muy fuerte que fue desarrollada durante décadas. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de salas de cine en comparación a la población que tenemos. Es decir, tenemos una industria del cine saludable sumado a que desde el Gobierno se ha incentivado la creación. Las audiencias coreanas tienen un estándar muy alto en cuanto a la calidad de la producción. Con este ambiente saludable, los creadores coreanos tuvieron la posibilidad de pensar, ¿qué tipo de historias funcionan?, ¿de qué tema podemos hablar? Este es un espacio competitivo muy sano que tiene un nivel muy alto. Pero solo una fracción muy pequeña de esa capacidad estaba expuesta por fuera de Corea. Antes de que yo trabajara en Netflix, estaba en una compañía que buscaba exportar contenido multimedia al exterior, y era realmente difícil. Algo por fuera de historias románticas no salía. Lo que hizo Netflix fue que nos permitió enfocarnos en los suscriptores y no en los ingresos por publicidad. Y pudimos experimentar para acercarnos a otros públicos. Necesitábamos traducir y llevar la visión original de los creadores hacia otros países. Invertimos mucho en traducir muy bien la idea original a las otras lenguas. Creo que esa es una de las principales razones del boom reciente. Tenemos más variedad, más historias por descubrir, las historias pueden venir de cualquier lado y ser exitosas.

¿Y en cuanto a la música?

Creo que la innovación y la revolución en la distribución no solo en las canciones y en la música, sino en la forma como la gente se comunica a través de las redes sociales. Las redes sociales rompieron las barreras entre países. Esa es la principal razón por la que los productos creativos coreanos están teniendo tanto éxito en el mundo.

¿Cuál de las series o de las películas que salen este año le gustan más?

Es una pregunta difícil de responder porque todos son mis bebés, entonces elegir una como favorita es difícil. Pero cuando me hacen esa pregunta siempre respondo que el siguiente título es el que más me gusta más (risas). Pero, por ejemplo, ahora salió We are dead, de zombies, y algunas personas nos dicen: oh, otra historia de zombis, hay tantas, pero qué pueden hacer en esta área. Pero es que esta es genial, es tremenda la producción. Es una historia muy coreana, muy enganchadora. Hay otro título que es Juvenile Justice, sobre el sistema de justicia en Corea, y que puede ser un tema incómodo en muchos países porque es cómo tratas a estos jóvenes criminales que apenas están creciendo. Es un tema del que se debe hablar. Está tan bien hecho que tendrá un gran impacto. En películas tendremos varias que descubrimos nosotros, que son originales, una es Love and Leashes, que será publicada para San Valentín y que tiene un tema muy peculiar y muy tierno y lindo.



(Le puede interesar: ¿Por qué ahora Netflix tiene la N de novelas?)

Me pregunto, algunas producciones importantes coreanas tienen una crítica social, como 'El juego del calamar', ¿van a seguir con esa línea? ¿Y por qué es importante?

Voy a dar un contexto. Lo que ven en las historias coreanas, como en general en las historias asiáticas, son reflejo de lo que la gente tiene en lo profundo de su mente. Obviamente, el impacto que queremos crear es muy natural, es una tendencia. Con Netflix lo que hicimos fue encontrar joyas escondidas. Por ejemplo, con El juego del calamar, el director escribió la historia hace 12 años, pero no logró una comisión. Se le hicieron algunos ajustes para los estándares actuales, y es lo que es. Quizá han notado que tratamos de mostrar más variedad, no solo contenido sociopolítico, sino también en la línea de series que sean más fáciles de ver. Pero claro, seguiremos produciendo títulos que sean muy significativos y con mensajes sociopolíticos, aunque no es nuestra intención. Ese tipo de historias existen de manera natural en las mentes de los creativos coreanos. Nuestro propósito es generar variedad.

Facebook Twitter Linkedin

All of Us Are Dead’ es sobre estudiantes atrapados en medio de un brote de virus zombi. Foto: Netflix

¿Tienen claro cuál es el público que más mira las series y las películas coreanas y cuáles son las regiones?

No tenemos una información demográfica sobre los suscriptores, entonces es difícil darte unos datos sobre quién está mirando nuestros shows, pero te puedo decir que en general la tendencia es que la audiencia de nuestros productos se ha incrementado seis veces desde el 2019 hasta este año. Ese es un incremento enorme. Y vemos que en general la tendencia es que tienen mucho éxito en países fuera de Asia, especialmente en Latinoamérica... Es curioso porque en un principio han tenido mucho éxito en países donde no creíamos que fueran a ser tan exitosas por barreras culturales. Pero, como dije, estoy muy contento y agradecido de ser parte de un fenómeno mundial.

¿Cómo logran un equilibrio entre la cultura nacional coreana y el resto de culturas?

Lo que ven en las historias coreanas, como en general en las historias asiáticas, son reflejo de lo que la gente tiene en lo profundo de su mente FACEBOOK

TWITTER

Nosotros no hacemos las cosas intencionalmente internacionales. La primera razón es que hacemos el mayor intento para entregar el mejor contenido a nuestros suscriptores y nos esforzamos mucho en mantener la autenticidad de las historias. Por ejemplo, en Corea es obligatorio prestar el servicio militar durante un año y medio. Y se debe entender que la mentalidad y los sentimientos que hay a la hora de estar en el ejército, entonces para países donde no hay estos sistemas mandatorios de prestar el servicio militar es muy difícil entender la razón o los motivos detrás de lo que se hace. Hay una serie que justamente trata sobre eso. Cuando un creador hace algo quiere que sea visto y amado por la mayor cantidad de gente sea posible. Una de las ventajas de trabajar en Netflix es que se genera es opción.



(Lea además: Estos son los mejores estrenos de Disney y Netflix en febrero)

En El juego del calamar vimos un personaje de Pakistán, pero qué tan importante es mostrar diversidad en sus historias?

Ese es un gran tema. No creo que los creadores coreanos estén enfocados intencionalmente en contar la diversidad, simplemente es algo que surge naturalmente. Nosotros no tenemos ninguna agenda política... aunque puedas sentir muy personal que esas son el tipo de historias que se deben contar, pero como un empleado de Netflix tengo claro que es importante respetar a los creadores de las historias. Nosotros le damos la libertad al creador.

¿Cuál fue el criterio que usaron para elegir las series y las películas en la plataforma?

Primero, el contenido es como una criatura viva, es muy difícil predecir qué funcionará y qué no. Así que se deben tener en cuenta muchos factores. La historia en sí misma debe ser ganadora. Eso incluye todo el equipo. Luego debemos traducir la idea de los creadores a la audiencia. Todo esto termina en que puedes tener los mejores escritores, directores, actores, pero si no hay una química que funciona entre ellos, quizá no resulte en lo que quieres. Son muchos los factores, no hay una sola, es una mezcla entre distintos elementos. Cuando vas a las historias tratamos de estar en tono con la sociedad, con la tendencia y con lo que los creadores quieren contar.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA