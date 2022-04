La batalla por quedarse con un trozo de ese delicioso pastel que significan las audiencias para las plataformas de streaming acaba de experimentar un giro (no tan inesperado) tras la noticia de la caída de las acciones en la bolsa de Nueva York y la pérdida de 200.000 abonados de la compañía más grande y popular del sector: Netflix.

Pero mientras los analistas más pesimistas imaginan un futuro tambaleante para la compañía de contenidos de cine y televisión de la N roja, la realidad es que este episodio acentúa una evolución en la intensidad de la llamada guerra del streaming, tanto para Netflix como otros protagonistas fuertes de ese mercado, como HBO Max, Disney Plus, Apple TV+, Amazon Prime Video o Star+.

Es evidente que los otros jugadores en esta competencia se han, diciéndolo coloquialmente, puesto las pilas, para ganarle terreno a Netflix con propuestas que sobrepasan los límites de la ambición, como en el caso de Amazon Prime Video, que sacó más de 500 millones de dólares para crear las de los primeras temporadas de la serie (hasta ahora) más cara de la historia: El señor de los Anillos, los anillos del poder; HBO Max sigue abriendo campo a series tan arriesgadas como profundas como Peacemaker o Succession, para funcionar en el amplio rango del entretenimiento y la las historias más adultas. Disney Plus, solo por dar otro ejemplo, sigue expandiendo su universo de superhéroes del cine a otras pantallas, con WandaVision, Falcon y el soldado del invierno, Hawkeye Y Moon Knight. Mientras que Apple TV+ y Star+ parecen enfocarse en un contenido más selectivo y de fácil digestión para seguir ganando terreno.



Es cierto que Netflix sigue siendo el guerrero más poderoso de esta batalla con más de 216 millones de abonados en todo el mundo y un nivel de recordación y popularidad envidiable; sin embargo, el baldado de agua fría que recibió con las estadísticas recientes lo coloca en una posición defensiva muy fuerte y a los otros en un nuevo juego de estrategias para seguir ganando terreno. Y lo más importante, no perder la atención de unos consumidores que ahora sienten que hay más opciones y que pueden (y deben) decidir por un asunto relacionado a su economía personal –no todos se pueden dar el lujo de tener todas las grandes plataformas– con cuál de las opciones quedarse.



No en vano Disney Plus, que tiene cerca de 130 millones de suscriptores en el mundo, reveló un presupuesto de 22.000 millones de dólares para nuevos contenidos este año. No solo de clásicos o nostalgia se puede mantener el negocio.



La lucha es intensa y, como se vislumbró con Netflix, no está exenta de riesgos. Ante la aparición de más alternativas, el consumo se vuelve más dinámico y experimenta ciclos de aumento y deserción.

La exitosísima 'El juego del calamar', de Netflix Foto: Netflix

Mucha gente paga un servicio para ver una película o serie, la termina y se retira en una dinámica que puede repetir en otras competidoras. Según la consultora Ampere Analysis, las empresas de medios gastarán más de 230.000 millones en de dólares contenido de video este año, casi el doble de la cifra de hace una década, pero eso es solo una arista del trabajo que deben hacer para no perder usuarios.



Hay que recordar que Netflix ha tenido éxitos arrolladores con series como El juego del calamar (con más de 142 millones de espectadores alrededor del mundo), Bridgerton (82 millones de visualizaciones) y 27 nominaciones al Óscar, pero eso no impidió la ‘desbandada’.



“Lo que está sucediendo con Netflix es el cumplimiento de una profecía, dio con la varita mágica en las perspectivas de tiempo, consumo y movilidad para las audiencias, pero debía de tener un techo y ese techo se dio hace poco, visualizando una crisis porque se mantenía pero no crecía. Ahora, con la aparición de las múltiples plataformas era obvio que las audiencias tuvieran que fragmentarse y esa es la lógica del consumo”, opina Mario Morales, experto en contenidos audiovisuales.

'WandaVision', con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, de Disney Plus. Foto: Disney+

En un estudio publicado el año pasado, de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ‘Infancia y medios audiovisuales en Colombia: apropiación, usos y actitudes’, YouTube y Netflix son los canales de mayor posicionamiento en los tres rangos de edad (de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años) “con un reconocimiento total del 76 % y el 77 %, respectivamente”, en Colombia. Seguidos por Amazon Prime Video, con un 20 %; y Disney+, un 9 %, según el reporte. Euromonitor, en su estudio Economía y Consumidores, categoría ‘Digital Streaming Services E-commerce’, resaltó que el total de las ventas de ese mercado el año pasado fue de 922.000 millones de pesos y reportó un alza de 14 %, frente a 2020, cuando la cifra fue de 808.000 millones de pesos. Mientras que otras proyecciones esperan que para el 2024 el consumo del streaming crezca en Estados Unidos al punto de representar la mitad de la visualización de televisión en Estados Unidos.



Un reto grandísimo para las compañías que podrían ver afectado su desempeño con la salida gradual de la pandemia y la reactivación de las dinámicas sociales y laborales que se vislumbran.



Otro factor que podría competir con las horas de consumo que le entregaron durante el confinamiento, que, además, han aumentado el valor de sus suscripciones en momentos de una economía global complicada. Ya varias rivales de la plataforma de Netflix, que presentarán sus resultados trimestrales los próximos días, también se vieron arrastradas hoy en bolsa por las expectativas negativas, entre ellas Paramount (-8,25 % al cierre de la bolsa), Warner Bros Discovery (-6,04 %), Disney (-5,56 %) o Roku (-6,17 %).



Pero esas compañías siguen en la lucha y están buscando opciones con alternativas como el empaquetamiento de servicios: pagar un valor competitivo por Disney Plus y Star+ en combo o tener el servicio de Claro Video con el acceso ya predeterminado a las plataformas Paramount + y a Starzplay, esta última también en Directv Go y Apple TV, como ejemplos en Colombia.

'The Batman', con Robert Pattinson, disponible en HBO Max. Foto: Warner Bros

Tampoco se puede olvidar que Televisa y Univision lanzaron este año ViX, el primer servicio de streaming a gran escala que se creó para el mundo hispanohablante con más de 50.000 horas de contenido en español, con 100 canales en una guía electrónica de programación, y una experiencia con extenso contenido de video con contenido prémium, y ViX+ Originales y fútbol exclusivo.



“Es importante destacar que tenemos acceso a la más extensa videoteca de éxitos en español, a través de las 300.000 horas de contenido de Televisa. Esto resultará en el producto de streaming de entretenimiento, noticias y deportes en español más grande que jamás haya sido compilado. Esto combinado con el enorme alcance de audiencia que tenemos, hará que este contenido impulse nuestro servicio de streaming como ningún otro puede hacerlo en español”, aseguró Pierluigi Gazzolo, presidente y jefe de la Oficina de Transformación de TelevisaUnivision.

La plataforma estará funcionando en el segundo semestre de este año. En la guerra del streaming podría haber algunos caídos en combate, pero en el futuro se puede pensar en esas alianzas para sobrevivir. Así como crear nuevas fuentes de ingresos. Netflix ya apostó por abrirles campo a los videojuegos en su plataforma y ya se habla de una versión con avisos publicitarios a un menor costo.



“Estamos ante un buen ejemplo del capitalismo salvaje en lo audiovisual, en el que se imponen fórmulas mágicas que tienen éxito. El pionero, sin duda, fue Netflix desde el punto de vista masivo y a partir de ahí se planteó esa explosión de plataformas en las que el público paga por la movilidad, la portabilidad y el manejo del tiempo, además de ser parte de una especie de club o una comunidad en la que uno quiere entrar en la conversación, en lo que la gente está viendo”, agrega Morales, quien plantea una metáfora para esta guerra del streaming y la herida de Netflix.

“Hay una estrella naciente que va creciendo junto a otras estrellas alrededor, que también van creciendo, y llegan a un punto, que después su conformación hace que comiencen a comprimirse y pasan a ser llamadas estrellas enanas, hasta que explotan y dan lugar a nuevas estrellas que quieren llegar a ser gigantes rojas y de nuevo enanas. En este momento, lo que vemos es esa explosión y acomodo en el mercado y cada una se quedará con su nicho. Es posible que los presupuestos y megaproducciones de hoy no las veamos en cinco años, porque la audiencia va a estar distribuida de tal manera, que apenas darán abasto para sostener la franja de contenidos. Las superproducciones son hoy posibles porque hay jugadores exitosos y con rentabilidad, pero cuando vayan creciendo y apareciendo más plataformas eso cambiará: La fragmentación es el destino de las audiencias de esta guerra del streaming, de este juego de poderes”, finaliza Morales.



CULTURA

(*) Con información de Efe y Bloomberg.

'James Bond: sin tiempo para morir' es una de las películas del 007 que llegará a Amazon. Foto: UIP

