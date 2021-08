Tragicomedias, venganzas y suspenso: lo que hay para ver en Netflix

Este fin de semana la propuesta de la plataforma ofrece una historia con un famoso actor mexicano dando el salto a la silla de director. Además de la nueva aventura de los creadores de ‘Game of Thrones’, cambiando la épica por el drama ambientado en un claustro universitario y a ‘Aquaman' dejando las profundidades del mar’ (Jason Momoa), para protagonizar una cinta de acción.

Todo va a estar bien

Una serie a la que Diego Luna (Rogue One, Y tu mamá también) apostó hasta el fondo. Se trata de la vida de una familia y sus momentos agridulces en Ciudad de México. Luna propone un viaje en el que se analiza el matrimonio, los roles de género y las batallas cotidianas de diferentes generaciones. Todo a través de un tono que se sostiene entre divertir y jugar con el melodrama. Hay risas, ternura y buen ritmo narrativo.

La directora

Sandra Oh vuelve a demostrar que tiene el talento para asumir retos profundos, sumado a la expectativa que genera este proyecto firmado por David Benioff y D.B.Weiss, famosos por ser los artífices de la serie Game of Thrones. Pero aquí proponen otras batallas, a partir de las experiencias de Ji-Yoon Kim (Oh) mientras desempeña su nuevo cargo como directora del departamento de inglés en una prestigiosa Universidad.



Además de lidiar con una fina línea de prejuicios, tiene que resolver situaciones inesperadas en su nuevo rol. Parece una miniserie dedicada a criticar al mundo académico, pero va mucho más allá.

Sweet Girl

Es difícil no congeniar con Jason Momoa, el actor que destila simpatía a pesar de su presencia atemorizante. El famoso protagonista de la película Aquaman se arriesga en esta película a contar una historia de acción, con trama sencilla, patadas, puños y un poco de amor paternal. Precisamente la historia gira en torno a un padre y su hija quienes tratan de hacer justicia enfrentándose a una poderosa compañía farmacéutica.

La isla negra

Jonas ha perdido a sus padres, pero su vida da un giro radical cuando conoce a Helena una profesora de alemán que ‘le mueve el piso’. No es una historia del despertar del amor o de un verano inolvidable, sino una película que apunta más al suspenso y en la que se entiende que, la relación que sostiene el relato, está basada en algo muy peligroso para el protagonista.

Secretos del deporte: pacto con el diablo

Una mirada a una estrella del boxeo femenino. Foto: Netflix

Episodio de una serie documental que revela los claroscuros de algunas estrellas de una actividad deportiva y en este episodio se centra en la historia de la boxeadora Christy Martin. que sorprendió al mundo en 1996, cuando se convirtió en una estrella tras ganar el sangriento combate previo a la pelea entre Mike Tyson y Frank Bruno.



Tuvo un ascenso meteórico, pero luego experimentó una caída abrupta por el consumo de drogas, violencia doméstica y un desgarrador incidente que la dejó al borde de la muerte.

