Películas para ver en Netflix y que están basadas en hechos reales

Universal Pictures

‘La teoría del todo’ (2014)



Protagonizada por Eddie Redmayne y dirigida por James Marsh, la película se centra en la relación del físico teórico Stephen Hawking y su exesposa Jane Hawking. Cuenta cómo el afamado científico tuvo que lidiar con una enfermedad degenerativa desde muy joven y los retos personales que tuvo que superar junto a su pareja. El largometraje está basado en ‘Travelling to Infinity: My life with Stephen’, libro escrito por la propia Jane Hawking.