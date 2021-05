Suspenso, drama y rock, entre las películas que hay que ver en Netflix

Mayo inicia con producciones que apuntan a explorar los alcances de la condiciión humana; a aterrar o llevar a los límites al espectador o a ofrecerle un poco de nostalgia entre notas de rock.



El discipulo

Sharad Nerulkar ha consagrado su vida a convertirse en vocalista de música hindú y ha observado con celo las tradiciones y la disciplina de los antiguos maestros, en una clara confrontación generaciona.l Pero, con el paso de los años, empieza a preguntarse si de verdad es posible alcanzar la excelencia a la que aspira con tanto ahínco.



La película hace un interesante análisis social reconoce el poder de la música y el conflicto de su evolución en el contexto de India, pero con un espíritu muy amplio.

Te veo

Esta película no solo da la oportunidad de ver de nuevo a la actriz Helen Hunt en un papel frente a las cámaras, sino que retoma esa conexión especial entre las historias con un toque de horror psicológico y los dramas con trazos policíacos.



La desaparición de un niño detona el conflicto profundo en el que vive el detective que sigue el caso y a la vez despierta un halo de maldad que parece querer ensañarse con su familia.



Mi maestro el pulpo

El documental que acaba de ganar el Óscar y que no fue del todo una sorpresa, a pesar de que su competidor El agente Topo se robó un poco más la atención, es una alternativa interesante para disfrutar en casa. La trama no puede ser más directa: un realizador decide grabar a un pulpo que se refugia en un bosque de algas en Sudáfrica y se genera una conexión entre ambos. El registro visual sobrepasa la aventura marina y deja aflorar sentimientos más profundos.



Héroes, silencio y Rock & Roll

Otra apuesta documental para una de las bandas españolas más queridas en Latinoamérica, Héroes del Silencio, y que fue la que puso en la órbita musical a un muy joven Enrique Bunbury.



Los seguidores de antaño no se decepcionarán de este recorrido cronológico en la carrera del grupo que hizo famosos títulos como Héroe de Leyenda, Sirena varada o La herida.



Pero lo más interesante de esta producción es que ofrece material y momentos únicos de Héroes del Silencio, en sus inicios, en la cresta del éxito y el brutal cansancio que los llevó a despedirse, para muchos antes de tiempo.



La apariencia de las cosas

Luego de llamar la atención por su trabajo en Mank Amanda Seyfried se le mide al terror en esta película que ha causado gran impresión entre los fanáticos de Netflix. Hasta ahora está entre las diez más vistas,



Parece que la idea de exponer a un matrimonio en crisis y meterlo en una hogar extraño consigue el ambiente propicio para una buena dosis de terror casero en el que una joven pareja afronta algo de naturaleza siniestra que los rodea y afecta ese nuevo ciclo en su vida.

