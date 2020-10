Película de Netflix ‘Ya no estoy aquí’, galardonada en premios Ariel

En la más reciente edición de los premios Ariel, que destacan las mejores producciones del cine mexicano, hubo una cinta que se llevó los galardones más importantes y los aplausos de la crítica. ‘Ya no estoy aquí’, película dirigida por Fernando Frías de la Parra se quedó con las categorías de mejor maquillaje, vestuario, edición, sonido, diseño de arte, fotografía, guion original, dirección, revelación actoral y mejor película.

Se trata de una historia que mezcla los dramas de la pobreza y la violencia, contextualizados en las culturas urbanas y la migración, cuyo denominador común es la música. Y es a ritmo de la cumbia que se desenvuelven las historias de los personajes y que dan un toque colombiano a esta elogiada cinta.



Estos son algunos datos claves sobre este aclamado filme, que se encuentra disponible en Netflix.



La trama inicia en Monterrey. Muchas de las escenas del principio de la película fueron filmadas en colonias o barrios marginales ubicados en las montañas de esta ciudad, localizada en el norte de México.



El protagonista es Ulises Samperio, interpretado por Juan Daniel García, un joven de 17 años quien es el líder de la pandilla Los Terkos, ellos pertenecen a una cultura urbana llamada Kolombia y sus integrantes son conocidos como cholombianos.



Estos jóvenes adoptan un estilo propio de vestir, igualmente comparten su afición por el vallenato y la cumbia reposada, una variación de la cumbia colombiana, que se caracteriza por tener letras y sonidos más lentos adaptados a la región.



La historia cuenta cómo Ulises debe huir de su barrio y de su país para salvar su vida tras un enfrentamiento con unos narcotraficantes pertenecientes a otra pandilla del sector. Al llegar a Nueva York se ve enfrentado a una realidad incluso más dura que la que vivía en su propia ciudad, lo que pondrá a prueba su propia identidad cultural.



Parte del ‘casting’ se convocó por medio de volantes que se repartieron en distintas zonas de Monterrey. Los requisitos básicos eran que fueran hombres entre 17 y 24 años y que bailaran cumbia.

Ya no estoy aquí | Tráiler oficial | Netflix Un terrible malentendido con una pandilla local empuja a Ulises, el líder de un grupo de jóvenes apasionados por la cumbia, a huir de su país para mantenerse con vida. El 27 de mayo, solo en Netflix.

‘Ya no estoy aquí’ fue la primera experiencia actoral de Juan Daniel García, su protagonista. El joven es gran admirador de la música vallenata, incluso es integrante de la banda El Son de Kumbia. Una presentación con su grupo ayudó a que fuera elegido para el papel.



Para conocer mejor el entorno de los personajes, el director Fernando Frías de la Parra realizó una detallada investigación y se involucró con las comunidades de barrios marginales de Monterrey con el fin de filmar en su ambiente cotidiano.



El reconocido director mexicano y ganador del óscar, Guillermo del Toro, elogió la cinta en sus redes sociales diciendo: “YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos”.

YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos. pic.twitter.com/LWMFwuHzZZ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 5, 2020

A pesar de que la película ha sido todo un éxito siendo una de las películas más vistas de Netflix en México y en otras regiones, las reacciones negativas tampoco se hicieron esperar. Algunos usuarios de redes sociales señalaron que la cinta no representaba la verdadera imagen de Monterrey y criticaron que la ciudad se mostrara de esta manera al mundo. Otros incluso negaron que la cultura Kolombia hubiera hecho parte de su entorno social.



Se dice que algunos mentores en el laboratorio de guion de Sundance sugirieron que la cinta tuviera un final feliz con Ulises triunfando, pero su director se negó rotundamente pues no quería que su historia terminara exaltando el tradicional sueño americano.



