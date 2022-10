"¡El Hollywood izquierdista es racista a un grado sumo, y tiene gran ira y odio!", tuiteó el ex presidente estadounidense Donald Trump en septiembre de 2019, al respecto de la película 'The Hunt', que estaba a punto de estrenarse.



Su enojo se debió a la temática del filme: es una sátira ultra violenta de la profunda fractura existente entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos. Muestra a integrantes de las élites más ricas persiguiendo y matando, por puro esnobismo y desprecio de clase, a pobres en los estados rurales, tradicionales bastiones del Partido Republicano (Wyoming, Misisipi, etc.).

'The Hunt' fue dirigido por Craig Zobel ('Z for Zachariah', 2015) y escrito por Damon Lindelof, cocreador y guionista de la exitosa serie 'Lost'. Además, contó con la participación de grandes rostros de Hollywood: Betty Gilpin, Emma Roberts, Justin Hartley, Hilary Swank, Ike Barinholtz, entre otros.

'The Hunt', 'La Cacería' en español, se logró estrenar en 2020 después de meses de polémica. Foto: Universal Pictures

Trump, que no mencionó explícitamente el nombre del filme, dijo que era una manera de "echar leña al fuego y provocar el caos (...) Crean su propia violencia y luego responsabilizan a los demás. Son ellos los verdaderos racistas y son muy malos para nuestro país".

La polémica no impidió que ahora haga parte del catálogo de Netflix. Foto: Universal Pictures

Otra de las razones de la controversia, de acuerdo con la revista 'Time', fue el uso de la palabra 'deplorables' para referirse a los conservadores víctimas de la caza en la trama. Resulta que este término en específico fue utilizado en 2016 por Hillary Clinton sobre los simpatizantes de Trump: “Podrían poner a la mitad de los partidarios de Trump en lo que yo llamo la canasta de deplorables”.

Las polémicas declaraciones de Trump, combinadas con la conmoción en la que se encontraba el país tras dos tiroteos que causaron 31 muertes -uno en El Paso, Texas, y el otro en Dayton, Ohio- a principios del mes, dieron una aparente estocada final a 'The Hunt'. El estudio, Universal Pictures, decidió anular su estreno.

"Respaldamos a nuestros cineastas y seguiremos contribuyendo a distribuir las películas de estos creadores visionarios y audaces, como los que hicieron este thriller satírico y social, pero comprendemos que este no es el momento indicado para el estreno de esta película", expresó la compañía en un comunicado oficial.

Pero la historia de 'The Hunt' no terminó ahí. No solo logró ser estrenada en marzo de 2020; ahora, tres años después, la película está disponible en la plataforma de streaming Netflix y se volvió tendencia en redes sociales. ¿Se atreve a verla?

