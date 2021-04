Cinco miniseries sobres crímenes reales para ver en Netflix

Un listado que reúne producciones que abordan el misterio y las investigaciones. Desde la sospechosa muerte de una mujer en un barrio cerrado de Argentina hasta la investigación y captura del terrorífico asesino en serie conocido como “El acosador nocturno” en Estados Unidos.

La gran mayoría tiene un instinto básico de conocer la verdad. Y, yendo un paso más allá, algunos tenemos un detective dentro de nosotros. Disfrutamos de escudriñar aquello que parece simple, investigar pistas e, incluso, crear teorías sobre algo que pasó. Netflix lo sabe y, obviamente, lo aprovecha. Es por esto que la plataforma de streaming tiene un gran catálogo de series, películas y documentales que exploran temáticas de misterio, crímenes e investigaciones.



La estrategia de la plataforma triunfó una vez más gracias a Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil, miniserie que se encuentra entre las 10 series más populares de América Latina. Dejando de lado las conspiraciones y misterios paranormales que parecen estar al acecho en este conocido hotel de Los Ángeles (EE.UU.), se narra el enigmático caso de Elisa Lam. En cuatro capítulos se explora lo ocurrido cuando la joven de 21 años desaparece y, dos semanas después, su cuerpo es encontrado en un tanque de agua del mismo edificio donde se hospedaba. Calma, esto no es un ‘spoiler’ porque lo más interesante son las pistas, testimonios y material audiovisual que se comparte en la producción.



El éxito de Escena del crimen no solo radica en la interesante temática o la buena producción, sino que además está presentado en un formato ideal: la miniserie. Este resulta perfecto para quienes disfrutan de los capítulos, como en una serie, sin tener que comprometerse a largo plazo. Pero, también, es para quien disfruta de una trama constante, como en las películas. Y, para rematar, nos ofrece algo que pasó en realidad, un factor clave porque, a veces, la vida real es más impresionante que cualquier ficción.



Por esto, presentamos cinco miniseries disponibles en Netflix que exploran crímenes de la vida real y que, sin duda, atraerán al investigador que lleva dentro.

'El destripador de Yorkshire' (4 capítulos)

El caso aquí presentado es uno de los capítulos más aterradores en la historia de Inglaterra. De esto no hay duda, porque la vida criminal de Peter Sutcliffe, conocido como el ‘Destripador de Yorkshire’, fue comparada con la del famoso asesino en serie Jack el destripador, que generó gran temor en la capital británica a finales del siglo XIX.



Sutcliffe asesinó a 13 mujeres e intentó quitarle la vida a otras 7 más, entre 1975 y 1981. La serie, que nos invita a revisar la investigación, presenta además un retrato muy claro de esos tiempos y de cómo los prejuicios de las personas, incluso de los oficiales de policía e investigadores, afectaron la búsqueda del culpable.



El mayor logro de la serie es que va más allá de únicamente contar con los testimonios de autoridades y víctimas, de mostrar el material audiovisual de la prensa o de relatar lo ocurrido. Aquí se hace hincapié en mostrar los cambios sociales que se empezaron a generar a partir de este tiempo tan terrible, sobre todo para las mujeres.



'Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie' (4 capítulos)

Esta producción documenta la investigación realizada para capturar al infame asesino en serie Richard Ramirez, apodado por los medios de Estados Unidos como ‘El acosador nocturno’ debido a su modus operandi. El criminal, que falleció en 2013, fue responsable de asesinar al menos a 14 personas y de abusar y atacar a muchas más.

La serie se centra en la labor policial, teniendo a Frank Salerno y Gil Carillo, investigadores del caso, como voces principales. Sus intervenciones se ven marcadas por un aura de misterio, como si estuviesen en una película antigua de detectives y te invitarán un trago para contarte la historia.



Parte de lo interesante de la propuesta es que, al haber ocurrido en los años 80, se cuenta con material de archivo disponible y no dudan en usarlo. También aparecen las voces de periodistas que cubrieron la historia en ese entonces y las de algunas de las víctimas o familiares de estas, pero en menor medida.

'Carmel: ¿quién mató a Maria Marta?' (4 capítulos)

Si bien la gran mayoría de casos presentados corresponden a crímenes en Estados Unidos, Netflix nos presenta esta interesante producción argentina. Se trata de una serie que explora todos los detalles del caso María Marta García Belsunce, nombre de una socióloga asesinada en extrañas circunstancias, en 2002. La tragedia sucedió en una lujosa urbanización de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.



El caso, que hasta el día de hoy sigue sin una respuesta clara, despertó gran interés mediático en Argentina porque tenía elementos que lo hacían de película: una familia rica en problemas, un fiscal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por encontrar al culpable y un sospechoso “clásico”: el esposo. Cada capítulo parece agregar más información e incógnitas a la vez. Así, la posible teoría que el televidente va creando se ve afectada y cambia. Un elemento que realmente captura es la forma casi de película que tienen los implicados para contar sus testimonios, entre los cuales está el fiscal Diego Molina Pico y el principal acusado, Carlos Carrascosa.

'The Keepers' (7 capítulos)

Durante casi 50 años se mantuvo el misterio alrededor de la muerte de la monja Cathy Cesnik, quien enseñaba inglés y teatro en la secundaria Keough High School, en la ciudad de Baltimore (Maryland, EE.UU.). Pero, gracias a algunos de sus ex alumnos, se empezó a crear una hipótesis que explicaría su fallecimiento y que se explora en esta miniserie. Pero, lamentablemente, esta teoría es aún más terrible que la muerte en sí. A lo largo de 7 capítulos se explora la posibilidad de si la religiosa descubrió el abuso sexual de varios estudiantes a manos de un sacerdote, y si este hallazgo puso su vida en peligro.



¿Las voces de la verdad? Gemma Hoskins y Abbie Schaub, dos mujeres de la tercera edad, alumnas de Cesnink, que se complementan y acompañan en esta difícil búsqueda. Además, se cuenta con los testimonios de otros estudiantes y posibles víctimas de abusos. Capta fácilmente a cualquiera, porque no solo se narran hechos o plantean teorías, sino que profundizan, de manera respetuosa y empática, en las consecuencias de los abusos en la vida adulta de estas personas.

'Genio del mal' (4 capítulos)

Esta serie sigue la historia de uno de los atracos más misteriosos en Estados Unidos, que ocurrió en 2003. A simple vista se trató de un robo “común” a un banco, pero lo que reveló el supuesto culpable, Brian Douglas Wells, cambió por completo el panorama. Él explicó que había sido obligado a robar el banco, amenazado por un collar explosivo que se le había puesto contra su voluntad. Lamentablemente el artefacto detonó mientras Wells se encontraba en custodia de la policía y falleció frente a las cámaras y varios testigos.



Durante meses los culpables, y supuestos cómplices de Wells, fueron perseguidos por las fuerzas policiales, hasta que detuvieron a la mente brillante detrás del golpe, Marjorie Diehl-Armstrong.



La producción cuenta minuciosamente lo ocurrido en el asalto, cómo se llegó a encontrar a los sospechosos y las confesiones que dieron. Pero, lo más atrayente de Genio del mal es que se busca resaltar las incongruencias en la investigación y exponer detalles que, razonablemente, nos llevan a creer que el caso nunca se resolvió del todo.



PIERINA DENEGRI DAVIES

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

REDACCIÓN DOMINGO