Luego de rumores infundados acerca de un cambio de plataforma la serie Merlina, inspirada en la saga de la familia Adams, tendrá una nueva temporada en Netflix. El éxito de su primer ciclo llevó a esta decisión que reciben con júbilo sus millones de seguidores en todo el mundo.

En entrevista exclusiva con Tudum.com, los productores ejecutivos y artífices de la serie: Alfred Gough y Miles Millar dijeron: “Ha sido increíble crear una serie que lograra conectar con gente de todo el mundo. Estamos muy emocionados de continuar el viaje tortuoso de Merlina hacia la temporada dos; queremos echarnos ese clavado en otra temporada para explorar el mundo raro y tenebroso de Nevermore. Sólo hay que asegurarnos de que Merlina no haya vaciado antes la piscina”.

Su impacto cultural y mediático ha sido indiscutible (hasta uno de los bailes de la protagonista trascendió la pantalla del streaming e inundó la redes sociales. Al igual que en el ámbito de la moda y la música.

Jenna Ortega tiene 20 años Foto: Nina Primmer / EFE

Las cifras de la serie dan cuenta del éxito. Merlina Ocupa el puesto número 2 en la lista de series más populares (en inglés) con 1,237 millones de horas vistas en sus primeros 28 días, uniéndose a Stranger Things 4 y El juego del calamar.

El papel de la niña oscura que tiene que enfrentarse a los misterios que alberga un viejo internado, le ha valido aplausos y reconocimientos a la actriz de origen hispano. Jenna Ortega, de 20 años, quien ha aparecido en la cinta de terror X, Scream y el drama juvenil Fallout.

Ella debutó en la televisión con un papel secundario en la comedia 'Rob', en 2012. Un año más tarde tuvo su primera aparición en cine con 'Iron Man 3' (2013) y, además, dio sus primeros pasos en el cine de terror por la secuela de 'Insidious'. Al año siguiente, obtuvo su primer gran papel, para interpretar la versión joven de Jane en la serie 'Jane the Virgin' (2014).



Tuvo el protagónico en la serie 'Stuck in the Middle' (2016), una comedia que ha sonado mucho en este tiempo, ya que en uno de sus episodios su personaje Harley Díaz, auguró su papel como 'Merlina' (o Wednesday, como se la llama en inglés), cuando exclamó: “If I was a day of the week, I’d be Wednesday! " ("¡Si fuera un día de la semana, sería el miércoles!).

Merlina se ha convertido en un divertido referente cultural. Foto: Netflix

Pero el fenómeno no para. En TikTok, #WednesdayAddams ha acumulado más de 22 mil millones de vistas y la banda sonora de Merlina llegó al primer lugar en iTunes Soundtrack chart, lista en la que permaneció dentro del Top 10 por tres semanas..

En Spotify, las reproducciones de la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps aumentaron más de 9,500%, comparado con el mes previo al estreno de la serie.

La icónica escena de baile de Merlina se ha hecho viral de forma masiva en las redes sociales globales. Habrá Merlina para rato.



