Alcohol, excesos y cine: la vida del guionista de 'El ciudadano Kane'

La primera vez que David Fincher escuchó acerca de la película El ciudadano Kane no fue en una clase de cine. Se la contó su padre, Jack. “Luego la vi en una materia de apreciación de cine me sorprendió. Orson Welles estaba en el centro de todo: era el director, el protagonista y es escritor de esta historia”, recordaba Fincher, famoso, entre otras, por 'La red social', 'Seven: pecados capitales' o 'El juicio de los siete de Chicago'.



Pero él quiso ir más allá: leyó el ensayo Raising Kane (de Pauline Kael) en el que se plateaba que el verdadero creador del filme era Herman Mankiewicz, quien en los créditos aparecía como coguionista.



Un asunto de créditos que en realidad no era la mayor preocupación de David Fincher que, conforme ahondaba en el tema se interesó en la figura de Mankiewicz: un guionista de Hollywood alcohólico, con un ácido sentido del humor que lo llevó a producir varias películas de los hermanos Marx y hasta ser el artífice del primer guion de la película 'Los caballeros las prefieren rubias', que protagonizó Marilyn Monroe, Jane Russell y Charles Coburn.

Orson Welles se llevó casi todo el crédito por el guion de 'El ciudadano Kane'. Foto: Archivo /EL TIEMPO

De hecho el padre de Fincher escribió un borrador acerca del guionista. Era como un tributo a Mankiewicz, un reconocimiento a su verdadero papel dentro de 'El ciudadano Kane'.



“Mientras él lo escribía fui y dirigí mi primera película, 'Alien 3', y eso definitivamente me dio una perspectiva diferente sobre el tipo de colaboración que se necesita para hacer un película. Mi padre se había retirado del periodismo y me preguntó, esto habría sido a finales de los 80, qué debería escribir un guión y yo le hablé de la relación entre Mankiewicz y Orson Welles. Luego él escribió ese borrador y ...no me gustó mucho”.

“Pero volvimos a hablar del tema en los 90-justo antes de que yo hiciera Seven-y el mencionó una subtrama relacionada con noticieros falsos que fueron producidos por la MGM para influir la elección de gobernador en California. No vi la relación de todo eso con la historia, pero al leer el nuevo guion, vi que la trama tenía peso”, recordó David Fincher.

Amanda Seyfried y Gary Oldman consiguen una química muy especial. Foto: Netflix

Mank era un personaje complicado, ya que tiene todos estos contrastes: era hilarante, triste, se enojaba mucho. Necesitaba un actor que fuera capaz de ser todo eso, a menudo en una misma escena.



'Mank', que se estrena el 4 de diciembre en Netflix, no es solo un proyecto con la genética de los Fincher, es quizá el trabajo más importante de David como realizador. Es un tributo al cine de la década de los 30, a la magia que se estaba gestando tras el rodaje de El Ciudadano Kane y a los juegos de poder y corrupción que se armaban bajo toda esa fantasía, siguiendo al actor Gary Oldman convertido en Mankiewicz y a quien muchos le auguran ya una nominación al Óscar por su trabajo.



"Mank era un personaje complicado, ya que tiene todos estos contrastes: era hilarante, triste, se enojaba mucho. Necesitaba un actor que fuera capaz de ser todo eso, a menudo en una misma escena. En realidad no hay muchos actores capaces o dispuestos a hacerlo. También necesitabas a alguien que fuera adorable y Gary lo es”.

Hacer la película tomó su tiempo.



El propio David Fincher reconoce que la intención de rodarla en blanco y negro frenó a muchos estudios a apostar por ella. Es una historia ambiciosa y nostálgica que tuvo que lidiar muchas batallas para llegar al universo del streaming.

Amanda Seyfried se convierte en la actriz Marion Davies. Foto: Netflix

Si no fuera por el streaming, todos estaríamos imitando a Marvel



“Siempre quise hacerlo en blanco y negro y la gente no se sentía cómoda con eso. Todo está configurado para el color: los contratos, lo que la gente cree que el público quiere o espera. Teníamos a este escritor muy astuto y divertido, metido en una gran historia, pero era una película en la que nada explota”, bromeó el director. “Si no fuera por el streaming, todos estaríamos imitando a Marvel”, recalcó al reconocer el apoyo de Netflix para llevar a buen puerto una película que estuvo por más de 30 años en la cabeza de un padre y su hijo quienes amaban el cine.



Fue casi como un coqueteo de 28 años, con un compromiso riguroso de dos años,



“Hace poco tomé unos ocho o nueve borradores de una estantería y los puse en cajas. Estaban llenos de polvo. Me hizo cuestionar un poco, fue casi como un coqueteo de 28 años, con un compromiso riguroso de dos años, y ahora me siento aliviado”, reflexionó Fincher, quien tiene en su oficina una foto de su padre tirado en un sofá, luego de una larga jornada escribiendo. 'Mank' también es un tributo para él, que falleció en el 2003 y no pudo ser testigo del resultado de esta aventura.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

