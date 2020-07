Maite Perroni y las oscuras consecuencias del erotismo

Alma Solares es el tercer personaje que Maite Perroni interpreta en una serie producida para plataformas. Alma no se parece a Maite: es una abogada que lucha por los derechos de las mujeres; madre de una adolescente que batalla por hallar su lugar en el mundo, y está casada con un juez.



“Una vida muy estructurada”, dice Perroni. “Trabajé mucho en la preparación para entender muy bien esa parte femenina, entender el peso que tiene Alma en la vida porque tiene una profesión, una familia, una energía...todo muy diferente a mí”.



La actriz mexicana es la protagonista de Oscuro deseo, una producción original de Netflix que ya se encuentra disponible en la plataforma. Alma es el personaje principal de este thriller dramático en el que su vida se convertirá en un infierno después de un desliz de fin de semana.



(En otras noticias: ¿Maldición en iglesias de Francia? Incendio en la catedral de Nantes)

“Una noche de sexo desencadena un conflicto que llevará a su familia al límite y la pondrá en riesgo”, adelanta Perroni, la inolvidable Lupita de RBD, que conversó desde su casa en Ciudad de México.



Oscuro deseo es su tercera incursión en el universo de las plataformas de contenido digital, después de sus participaciones en Herederos por accidente, de Claro Video, y El juego de las llaves, producción que protagoniza en Amazon Prime Video.



(También le puede interesar: Conozca el impactante mensaje de la serie 'La jauría')

“Los tres proyectos que he hecho son diferentes, y eso me ha permitido crecer como actriz, enriquecer mi aprendizaje y experiencia en el set. Ha sido un viaje afortunado el que he tenido, me ha retado, me ha enseñado y me ha permitido ser parte de este cambio en el entretenimiento que se ha dado en este tiempo”, comenta la actriz y cantante.



Para meterse en la piel de Alma Solares, en la serie de Netflix, Perroni contó con el apoyo incondicional de Kenya Márquez (codirectora junto a Pedro P. Ybarra), quien le ayudó a encontrar “el tono, el tiempo, la velocidad. Yo hablo superrápido, soy inquieta y enérgica, todo se me cae, me tropiezo; con Alma tenía que ser con mesura y bajarle la revolución a todo ser lenta, pausada. Era un trabajo que debía hacer muy consciente”, recuerda.



(Lea también: Víctor Víctor, un caballero de la bachata)

Perroni comparte créditos con la colombiana María Fernanda Yepes, que interpreta a Brenda, su mejor amiga, en la serie que se estrenó en 190 países.



“Hoy tenemos la fortuna de que si no viste una serie hace un año la puedes ver ahora, puedes organizar y consumir la oferta como quieras. Para mí es algo enriquecedor”, agrega.



El año pasado, Maite participó en la película Doblemente embarazada, en la que también se involucró en la producción. “Quería aprender cómo funciona todo esto, porque el cine es otra historia. Es un proceso muy diferente concebir, filmar, producir, editar, llevarla a los cines. Sin duda, he sido muy afortunada de poder hacer lo que me gusta”, dice.

Cultura

En Twitter: @CulturaET