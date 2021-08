Los estrenos imperdibles de Netflix en septiembre

El noveno mes del año trae para la plataforma de streaming algunos de sus estrenos más intensos desde el punto de vista de la producción y también en lo emocional. Prueba de ello es ‘Sobrevivir es el reto: misión en la montaña’, con Bear Grylls; al igual que ‘Schumacher’, un impactante documental acerca de la vida del famoso campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher.

Precisamente, esta producción es una de las que está generando un gran interés, ya que se trata del piloto siete veces campeón de ese deporte de carreras y que es considerado una leyenda. La producción sigue su vida, sus primeras competiciones y su consagración como el más grande de las pistas en todo el mundo.



Además, el dramático episodio de su accidente de esquí (2013) por el que casi muere y que ahora lo tiene en un proceso de rehabilitación.



Da contexto: Así va la salud de Schumacher, siete años después de su accidente

‘Schumacher’ contó con el apoyo de la familia del piloto de 52 años, Corinna junto a sus hijos Gina-Maria y Mick, quienes ofrecen sus testimonios en la película documental, que se estrenará el 15 de septiembre en Netflix.



Lo invitamos a leer: ‘Beckett’: una gran maratón de golpes e intriga internacional

Otras producciones que vale la pena ver

La casa de papel

La quinta parte de la famosa serie de acción española regresa con más adrenalina, violencia y el final de una travesía en pantalla que la convirtió en una de las producciones en español más exitosas de Netflix en el mundo.



En este primer ciclo, la banda del rojo y la máscara de Dalí están pasando su peor momento. Encerrados en el Banco de España no tienen un plan de escape sólido, su líder ha sido capturado y aparece un enemigo muy poderoso para complicar la situación. Se estrena el 3 de septiembre.

La fiewsta del más allá

Cassie vive una vida desenfrenada, pero cuando muere de manera inesperada entiende que tiene que arreglar todo lo que dejó en el mundo para acceder al cielo. Ese es el argumento de esta comedia romántica, protagonizada por Victoria Justice y que se estrenará el 2 de septiembre.

Bahía de invierno (Vinterviken)

Un drama romántico en el que se analizan las barreras culturales y socioeconómicas que afectan la relación de Elizabeth y Jhon-John. Esta película, ambientada en Estocolmo, estará disponible desde el 8 de septiembre.

Facebook Twitter Linkedin

Bahía de invierno, una historia de amor con Magnus Krepper y Marika Lagercrantz. Foto: Netflix

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali

Un documental acerca de la conexión entre el líder político y la estrella del deporte. El largometraje se inspira en el libro ‘Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X’, escrito por Randy Roberts y Johnny Smith.



La producción profundiza acerca del impacto cultural e ideológico en la sociedad estadounidense de ambos protagonistas. Se podrá ver el 9 de septiembre.

Lucifer

Llega la sexta y última temporada de la famosa serie de un demonio que llega a la Tierra para convertirse en una especie de investigador y luchar contra las fuerzas del mal, a pesar que es el maestro del infierno.

Facebook Twitter Linkedin

El actor galés se mete en la piel de Satanás, que quiere redimirse y se convierte en un detective con poderes extraordinarios. Foto: Cortesía Universal Channel

Tom Ellis regresa al papel más famoso de su carrera en esta producción cargada de comedia, acción y un toque paranormal, que se convirtió en uno de los fenómenos de Netflix. Se podrá ver desde el 10 de septiembre.

Sobrevivir es el reto: misión en la montaña

Vuelve Bear Grylls con otra emocionante película interactiva para toda la familia. Después sufrir un accidente aéreo en unas montañas heladas, Bear pierde la memoria. A merced de los elementos y del crudo invierno, no le queda otra que luchar por su vida y la del piloto. Estrena el 14 de septiembre.

Sex Education

Estreno de la tercera temporada de la serie, en la que sigue la vida de Otis-que tiene relaciones sexuales de vez en cuando-; la pareja de Eric y Adam, al igual que Jean , que está embarazada. Se podrá ver desde el 17 de septiembre.

Facebook Twitter Linkedin

‘Sex Education’ es protagonizada por Asa Butterfield (der.), Ncuti Gatwa (izq.) y Emma Mackey. Foto: Netflix

Dear White People

El volumen 4 de la comedia se ambienta en un futuro cercano y sin pandemia, siguiendo los conflictos y experiencias de Amanda White, una estudiante afroamericana durante su ciclo universitario. Llega el 22 de septiembre

Misa de medianoche

Una miniserie de terror creada por Mike Flanagan (‘La maldición de Hill House’).Cuenta cómo la aparición de un nuevo sacerdote en una comunidad isleña genera una revolución entre sus pobladores. Sumado a fenómenos inexplicables que muchos consideran milagrosos. Estrena el 24 de septiembre.

Fuimos canciones

Maca (interpretada por María Valverde) tiene 30 años, es torpe por naturaleza, disfruta la vida a sorbos y trata de muchas maneras entender lo que significa ser feliz.

Trabaja con una influencer de moda tirana y pasa el rato con algunas hombres sin llegar a comprometerse emocionalmente, hasta que reaparece un viejo amor. Así es la trama de esta comedia romántica española que llega el 28 de septiembre.



Cultura

@CulturaET