Cada vez más se abre el campo de géneros y propuestas cinematográficas que se convierten en éxitos en Netflix. Más allá de la acción, que se expone fácilmente con el buen desempeño reciente de la cinta Fast and the Furious: Hobbs and Shaw (2019), hay otras propuestas que también se han aposentado en la lista de lo más visto de la plataforma de streaming y que proponen otras aventuras. Estas son algunas de ellas.

No miren arriba

Facebook Twitter Linkedin

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en No miren arriba. Foto: Netflix

Comedia cruda y que no deja títere con cabeza en su afán por llamar la atención ante el inminente fin de la humanidad, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son dos astrónomos que descubren la llegada de un cometa a la Tierra y tratan de alertar a todos acerca de una destrucción inminente en seis meses.



Su voz es escuchada a medias y la película ofrece una impactante caricatura de una sociedad que está pendiente de cosas más banales y no de su futuro. La política, la farándula, las redes sociales, la ciencia y los medios de comunicación reciben un golpe de humor e ironía en esta cinta que estuvo en el primer puesto en Colombia y ha sido una de las más vistas en el mundo, gracias a Netflix.



Lo invitamos a leer: ¿Cómo lavar 500 millones de dólares de la mafia?

Madre /Androide

Cuando se lanzó esta película en cines no tuvo mucha suerte. De hecho fue considerada como un fracaso en la gran pantalla; sin embargo apenas llegó a Netflix el voz a voz fue impresionante y pasó de las sombras, al éxito.



La trama también se enfoca en el fin de la humanidad, o mejor, en la destrucción de la misma por culpa de una guerra sin cuartel contra robots. En ese contexto, Grace una joven que está esperando un bebe (Chloë Grace Moretz) y su novio (Raúl Castillo), tratan encontrar un lugar seguro para el nacimiento. Una trama muy humana, en un mundo inspirado en lo más aterrador de la ciencia ficción.



Otro tema: Juanpis González revoluciona en Netflix con su serie

Impúdica

La escritora de misterio Grace Miller es experta en descubrir móviles de crímenes, tiene que aplicar todos sus conocimiento para resolver el de su hermana. Una idea que atrajo por su sencillez a miles de seguidores de Netflix que decidieron darle el apoyo a pesar de que fue fríamente recibida por la crítica especializada. Una película de digestión rápida que tiene como protagonista a Alissa Mylano, famosa por la comedia televisiva de los 80 ¿Quién manda a quién?

Imperdonable

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Bullock en una escena de Imperdonable Foto: Netflix

En contraste, la actriz Sandra Bullock recordó por qué es una de las reinas de Netflix. Hace unos años hizo explotar las cifras con la película Bird Box y ahora volvió al primer puesto con el drama carcelario Imperdonable, que ha sido otra de las películas más vistas en Colombia.



La historia se centra en Ruth Slater, una mujer liberada de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento y que trata de abrirse paso en una sociedad que no parece estar preparada para el perdón.



Puede leer: 'La hija oscura': polémica película que habla del sacrificio de ser madre

El páramo

Facebook Twitter Linkedin

imagen de la producción española con Inma Cuesta como protagonista. Foto: Netflix

Una gran joya cinematográfica de terror y suspenso, que se convirtió en un éxito en todo el mundo al contar la batalla de una madre y su pequeño, quienes son acosados por una extraña fuerza sobrenatural.



Inma Cuesta impactó como una mujer aguerrida que tiene que afrontar sus miedos para salvar a su hijo, en una zona rural y desolada en la que se encontraban tratando de escapar de los horrores de la guerra.



CULTURA

@CulturaET