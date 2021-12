La página de reseñas y críticas profesionales más vista en Estados Unidos seleccionó lo mejor del año que termina, teniendo en cuenta las opiniones de sus seguidores y de especialistas.

Obviamente la lista de las diez mejores la encabeza la serie coreana El juego del calamar que, con sus más de 111 millones de visualizaciones en la plataforma y el impacto sociológico que causó, es la producción más importante de este ciclo. La idea de un mundo dominado por unos pocos y la esclavitud dentro de un sistema que ahoga a los que menos tienen, fue el mensaje central de esta trama de acción y tensión que causó revuelo en todo el mundo.



El director de la serie, Hwang Dong-hyuk (izquierda), en una escena de la producción. Foto: Netflix

Luego viene Arcane, una producción inspirada en el famoso videojuego 'League of Legends', que mostró un estilo intenso y se robó la atención de millones, eso sí, sin tanto ruido mediático como la producción coreana que le ganó en la lista.



Asimismo fue un éxito la segunda temporada de The Witcher, otra aventura que viene también de un videojuego, pero que explora una épica brutal de la mano de su protagonista: el guerrero Geralt de Rivia, interpretado por el actor Henry Cavill.



Henry Cavill vuelve a interpretar al guerrero. Foto: Netflix

También es considerada como una de las mejores películas del año Alerta roja, una aventura de acción y comedia con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. El carisma y poder de sus protagonistas fue uno de los alicientes para llevar a esta producción al olimpo del éxito.



La premisa de la historia ya da risa: los tres protagonistas se embarcan en un viaje por varias partes del mundo en busca de los originales huevos de Cleopatra. La producción tuvo un costo de 160 millones de dólares, la más cara de Netflix hasta ahora.

'Alerta roja', con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson. Foto: Netflix

Escenas de la segunda parte de la temporada final de La casa de papel. Foto: Netflix

Asimismo, fue reconocida la producción española La casa de papel, que despidió recientemente con una quinta temporada trepidante y dolorosa. Esta fue la producción en español de mayor impacto en Netflix en todo el mundo y ya se prepara una serie derivada inspirada en el personaje de Berlín.



En un ámbito más dramático o polémico, Rotten Tomatoes reconoció producciones como Descuida yo te cuido, un juego de tensión y cinismo, enfocado en Marla y Fran, dos mujeres inescrupulosas que se aprovechan de los adultos mayores a los que, supuestamente, cuidan amparadas con la ley de dependencia.



Todo les va de maravilla hasta que deciden ‘adoptar’ a Jennifer Paterson, una adorable, solitaria y millonaria anciana que les resulta su peor dolor de cabeza. Es impresionante el trabajo actoral de Rosamund Pike y la mexicana Eiza González.



Rosamund Pike logra una gran actuación. Foto: Netflix

Pero no dejó por fuera a la que ya es considerada un clásico de la animación: La familia Mitchell vs. las máquinas. Una aventura desenfrenadamente divertida en la que una familia ve truncado un paseo por culpa de una revolución de la tecnología que amenaza con destruir a la humanidad.

En su afán por salvarse, los Mitchell ofrecen con humor y mucho tacto una reflexión acerca de las relaciones entre padres e hijos y la dependencia tecnológica de la sociedad en un escenario colorido y divertido.



La lista también tiene la serie que asustó al rey del terror Stephen King: Misa de medianoche; la nueva película de la realizadora neozelandesa Jane Campion, El poder del perro; la sorpresa de principios de 2021 Lupin y la bella trama de drama y sentimientos La excavación.



