Se acaba el primer mes del año 2023 y se conocieron las diez producciones que tienen más televidentes encantados.



Como dato curiosos, la producción 'Colombiana', que en realidad se llama 'Venganza despiadada', que es un estreno del 2021, renace como el ave Fenix para ubicarse en la novena posición de las más vistas.

Este es el top 10 de las películas más vistas durante enero del 2023.



1. The Pale Blue Eye ('Los crímenes de la academia'): Un detective jubilado recluta a un astuto cadete llamado Edgar Allan Poe para resolver un asesinato espeluznante en la Academia Militar de EE. UU. Protagonistas:Christian Bale,Harry Melling,Gillian Anderson.



2. The Hatchet Wielding Hitchhiker ('El mochilero del hacha'): Este impactante documental narra el ascenso de un despreocupado nómade a la fama viral, así como la espiral por la que cayó hasta terminar preso.



3. Glass Onion: A Knives Out Mystery ('Glass Onion: Un misterio de Knives Out'): El famoso detective Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio que gira en torno a un magnate de la tecnología y su ecléctico grupo de amigos. Protagonistas:Daniel Craig,Edward Norton,Janelle Monáe.



4. Dog Gone ('Perro perdido'): Cuando su amado perro se pierde, un joven y sus padres emprenden una increíble aventura para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Protagonistas:Rob Lowe,Johnny Berchtold,Kimberly Williams-Paisley.

5. Sing ('¡Sing: ven y canta!'): Un koala muy optimista intenta salvar su teatro con un concurso musical en el que participan una tímida elefanta, un joven gorila y una estresada cerdita, entre otros. Protagonistas:Matthew McConaughey,Reese Witherspoon,Seth MacFarlane.



6. Roald Dahl's Matilda The Musical ('Matilda, de Roald Dahl: El musical'): Matilda, una niña fuera de lo común que tiene gran astucia e imaginación, se lanza a cambiar su propia historia, y los resultados son milagrosos. Protagonistas:Alisha Weir,Emma Thompson,Lashana Lynch.



7. Jumanji: The Next Level: Cuando Spencer desaparece, Martha, Bethany y Fridge se dan cuenta de que deben regresar a Jumanji para encontrarlo, pero algo sale mal. Protagonistas: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.



8. Transformers: Dark of the Moon ('Transformers: El lado oscuro de la luna'): Cuando Optimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime. Protagonistas:Shia LaBeouf,Rosie Huntington-Whiteley,Josh Duhamel.



9. Colombiana ('Venganza despiadada'): Tras presenciar el homicidio de sus padres durante su infancia en Bogotá, Cataleya Restrepo se transforma en una asesina despiadada dispuesta a encontrar a los culpables. Protagonistas:Zoe Saldaña,Jordi Mollá,Lennie James



10. Daddy Day Care: Después de perder su trabajo, un padre que se queda en casa aprovecha la oportunidad de abrir una guardería e invita a nuevos niños y todo tipo de travesuras a su hogar. Protagonistas: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn.