‘The Innocents’, la serie juvenil que prueba otras recetas

Había varios retos con que lidiar para Sorcha Groundshell y Percelle Ascott: la joven pareja de actores que protagonizan la serie 'The Innocents'.



Primero, afrontaban una producción juvenil con un romance de por medio; segundo, tenían la sombra de otras apuestas que exploraban ese universo adolescente como 'Stranger Things' o 'Por 13 razones' y, claro, asumían la responsabilidad de llamar la atención de una audiencia que apenas está comenzando a conocerlos.

Sin embargo, ambos revelan una sonrisa de triunfo y de confianza al haber solventado todo eso, ya que la producción –que ya está disponible en la plataforma de contendidos de Netflix– asume el riesgo de contar otra historia: se distancia de influencias recientes en su retrato de la juventud y se nota un trabajo muy exigente, en construir una trama compleja y a la vez impactante de dos jóvenes metidos en una extraña maraña de situaciones, que pondrán a prueba sus emociones y su fuerza.



“Explora muchos caminos”, reflexiona Sorcha Groundshell mientras mira a su compañero Percelle Ascott. “Es cierto que hay un tono de romance dentro de la trama, pero tiene espacio para mezclar elementos de otros géneros”, recalca él.



'The innocents' cuenta la historia de June, una joven que se ve envuelta en una extraña intriga, hasta que conoce a Harry. El amor comienza a revelarse en esta pareja que, sin embargo, tendrá que asimilar una serie de conflictos.

Es realmente su sorpresivo coqueteo con la ciencia ficción y hasta el 'thriller' sobrenatural lo que puede se roba la atención dentro de esta trama que, en su primera primera revela con claros trazos de influencia de la historia de 'Romeo y Julieta', de William Shakespeare.



“No creo que nadie se puede sentir incómodo si se compara su historia con Shakespeare (…)Siento que no es algo negativo, al contrario, pero son los giros que ofrece los que le dan personalidad”, insiste la protagonista. “El aporte de lo sicológico dentro de un contexto de amor e identidad, realmente fortalece toda la narrativa”, apunta Ascott.



Es cierto que los dos insisten en la variedad como el alma de esta producción, pero 'The Innocents', parece tener algo más que decir dentro de su empaque de puro entretenimiento.



“Hablo desde el punto de vista del público, yo creo que es bueno sentirse desafiado como audiencia (…) Eso es lo que yo quiero sentir cuando veo una serie, pero si no sucede, entonces siento que el trabajo ha quedado mal hecho o a medio camino”, opina Groundshell, que convertida en June, tiene que combatir un plan de secuestro y una extraña capacidad para cambiar su cuerpo y convivir con uno dones sorprendentes que no le gustan, que quiere.



“Es una metáfora acerca del cambio que viven los jóvenes en un momento de su vida”, opina emocionada la actriz.



A su vez, Percelle Ascott complementa la idea reconociendo que “muchos pueden pensar que cuando somos jóvenes, creemos tener una idea clara de quienes somos, pero con el tiempo, esa idea se ve afectada por distintos momentos y situaciones”.



La famosa receta de acción, terror, suspenso, drama y romance, se cocina en sus justas cantidades y parece tener un sabor especial. Claro, pues rompe también con esa idea de algunas series de dibujar al adolescente como un personaje egoísta y demasiado banal. Puedo asegurar que de 'The Innocents' no cabe en ese molde y, sobre todo, siento que propone otra imagen para los personajes femeninos, pues plantea una chica con algo más que decir”, finaliza Sorcha Groundshell.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

​*Entrevista por invitación de Netflix