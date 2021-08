‘La familia Mitchell vs. las máquinas’: mucha tecnología y color

Si tenías dudas de ingresar a ver La familia Mitchell vs. las máquinas, la animación más vista de Netflix en varios países de América Latina, definitivamente debes hacerlo. Pero, antes, sacúdete de cualquier expectativa similar a animaciones como la reciente ganadora del premio Óscar a mejor película de animación, Soul, porque La familia Mitchell... presenta una tonelada de colores y movimiento a velocidades astronómicas, propios de la era TikTok.

Situándonos en la animación, precisamente la estética del meme, con filtros, stickers, emoticones y una suma ingente de imágenes accesorias, aleatorias y multicolores son la característica más sobresaliente de la película dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, los mismos creadores del guion. La producción no pasa inadvertida, pues fue realizada por Phil Lord, Christopher Miller y Kurt Albrecht, los dos primeros son los grandes creadores y directores de La gran aventura Lego y Lluvia de hamburguesas.



(Lea también: Estas son las cinco películas más taquilleras de la historia)



Si bien el diálogo de imágenes que cabalga entre la animación 3D y explosivas apariciones 2D, con collages multicolor e imágenes reales (similares a los cuadernos escolares de la adolescencia) mezcladas con simulaciones de filtros, gifs y videos virales (como el de un gorila gritando), que puede resultar abrumador a los ojos de un adulto, cae perfectamente con la intención de la película de mimetizar cómo una adolescente contemporánea percibe el mundo a través de una pantalla o de un celular.



La protagonista, Katie Mitchell, es una cineasta en ciernes, por lo que el fetichismo de la imagen se vuelve más poderoso en el filme. Katie es además una adolescente incomprendida por su padre, Rick Mitchell, un representante del mundo analógico ubicado en las antípodas de Katie. Linda, la madre de Katie, al contrario, sí es una mujer tecnológica que anhela tener una familia perfecta, influenciada por la idealización de las redes sociales. Aaron, el tímido hijo menor, está obsesionado con los dinosaurios. La cereza del pastel es la mascota de la familia, Monchi, un perro poco listo con problemas de visión.



El conflicto entre Katie y su padre se refuerza con la falta de comunicación entre ambos donde la tecnología se presenta como la típica barrera que divide las familias; sin embargo, esta película tiene una óptica diferente que rebasa este argumento simplista. Profundicemos en la historia.



(Le puede interesar: Cowboy Bebop en Netflix: Así son las primeras imágenes del live action)



Como mencionamos antes, esta familia poco convencional e imperfecta tiene problemas de comunicación, pero el afecto está en los buenos recuerdos y en una niñez de Katie bastante feliz con sus padres. Al llegar el momento de irse de casa para estudiar cine –una separación anhelada por ella, pues siente que no encaja con el pensamiento de su padre y cree encontrar en sus compañeros de aula la comprensión y comodidad frente a sus ‘rarezas’–, su padre decide emprender un viaje familiar en auto hacia su universidad. Sin embargo, la travesía es interrumpida por el apocalipsis de las máquinas liderado por PAL (con la voz de Olivia Colman), una asistente virtual que busca vengarse del humano que la creó con un ejército de robots que quieren desaparecer la humanidad del planeta.



PAL es una villana herida, una herramienta desfasada que es reemplazada por un nuevo sistema y rechazada por su dueño, un supuesto amigo. A través de PAL y su papel en la trama, se reflexiona sobre el uso y desuso de las máquinas y se hace un símil con el mismo uso y desuso de quienes nos rodean: “Fui lo más importante en tu vida y tú me echaste a la basura. Eso hacen los humanos. Hasta con sus familias reales. ¿Sabías que el 90 por ciento de las llamadas de Mamá son ignoradas?”, increpa PAL, es un puñal en el corazón.



Por sus cualidades particulares, los Mitchell son los únicos que pueden vencer a PAL y su ejército de robots, y lo logran haciendo uso de la tecnología. Este podría ser el giro diferencial que levanta la película al máximo. Hija y padre de generaciones distintas logran entenderse, incluso Rick debe quitarse los prejuicios frente a la inutilidad de la tecnología y aprender a usarla para poder salvar a su familia y al mundo. Una gran lección de tolerancia. Pero la película no deja de hacer una crítica a la dependencia y adicción al wifi en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, una escena clave es cuando en medio de este apocalipsis PAL desconecta el wifi en el mundo y el caos que ya se vivía se incrementa, pues las personas pueden sobrellevar la destrucción del planeta, pero no estar sin conexión. Entonces ¿son los celulares los enemigos o la indiferencia de las personas?



Presentar el conflicto intergeneracional para enfrentar los prejuicios que oponen la tecnología contra la unión familiar, así como invitar a reflexionar sobre la tolerancia y las diferencias son cualidades importantes de esta película. Esto sin mencionar que su protagonista es abiertamente lesbiana. Se hace una representación sutil, con códigos que se resuelven explícitamente al final de la película. Sin embargo, la identidad sexual de Katie no es el eje central, es una característica más del personaje que normaliza la presencia LGBT en una animación, una audacia pocas veces vista.



(Lea también: Las series y telenovelas colombianas más populares en Netflix)

La ficha

Sinopsis: el viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad.



Duración: 1 h 54 m.



Géneros: Comedia, película familiar, película infantil.



Calificación: 7+.



Año: 2021.



Películas similares: La gran aventura Lego, Lluvia de hamburguesas.



DIANA GONZÁLES

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA