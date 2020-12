'La casa de papel' tendrá adaptación surcoreana

La serie española "La casa de papel" tendrá una adaptación en Corea del Sur, dirigida por Kim Hong-sun, informó Netflix, un proyecto que, según esta firma, demuestra la popularidad internacional de esa producción.



La serie será producida en colaboración con las firmas BH Entertainment y Contents Zium, señala Netflix en un comunicado, en el que no revela cuándo comenzará el rodaje ni los integrantes del elenco, aunque sí precisa que la adaptación tendrá doce episodios.

Kim, el director elegido, ha estado al frente de dramas de la televisión coreana como "Voice" (2017-2019), "Black" (2017) y "The Guest" (desde 2018). Netflix lo describe como un "gigante en el género del crimen de fantasía".



"Me parece fascinante que el mundo de 'La casa de papel' sea tan atractivo para los creadores coreanos como para hacer una adaptación", sostiene en el comunicado el creador y productor ejecutivo de la serie española, Alex Pina.



"Los creadores coreanos han estado desarrollando su propio idioma y su propia cultura audiovisual durante años", y han logrado "traspasar las fronteras culturales y convertirse en un punto de referencia para miles de espectadores en todo el mundo", agrega.



Para la adaptación surcoreana participarán como guionistas los miembros del equipo encabezado por Ryu Yong-jae, responsable de otra serie original de Netflix, "My Holo Love".



"La casa de papel" comenzó a difundirse por la plataforma Netflix en 2017 y su temporada cuarta, lanzada en abril de este año, la siguieron 65 millones de hogares, dice la nota de la firma. Actualmente se está produciendo la quinta y última temporada.