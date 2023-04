En Colombia irrumpió Kika Estévez en el 2021 cuando protagonizó 'La nieta elegida', una creación de Julio Jiménez que hizo el canal RCN. Luisa fue su primer personaje en el país. Su talento y su belleza impactaron.



Venía de Estados Unidos, donde creció, hizo dos películas, una de ellas, 'Promising Young Women', ganadora del Óscar a mejor guion para Emerald Fennell. Y estudió en el Stella Adler, en Nueva York, y en Young Actors Studio y Beverly Hills Playhouse, en Los Ángeles.



Nacida en Bogotá, Estévez es la hija de la actriz Bibiana Navas y de ella le llegó su pasión por el arte.



De 'La nieta elegida', la joven pasó a ser Eva en 'La primera vez', serie de Netflix creada por Dago García, que narra la historia de esta adolescente, que llega a un colegio que le acaba de abrir las puertas a las mujeres. Ella es la primera y la única entre 600 hombres.



Eva es fuerte, de mente abierta y tiene que estar no a la altura sino más arriba de todos los hombres del colegio. Ella tiene claro que no pueden vencerla y que les tiene que dar lecciones: desde cómo jugar bolos hasta cómo tratar a las mujeres, pero también un personaje “que me enseñó a no tener miedo a hablar lo que pienso, a no tener miedo a sentir”, dice.

Y mientras llega la segunda temporada de la serie, que ya se confirmó, habló con EL TIEMPO.

¿Cómo preparó su personaje de Eva?



Aunque tuve algunas referencias, siento que a Eva la creamos sobre la marcha. No fue una tarea fácil. Es un personaje muy arrollador, muy fuerte y con mucha presencia. Definitivamente, lo pone a uno a pensar todo el tiempo y encima te enamora. Tuve que sacar una buena dosis de confianza para poder hacerla y los directores (Mateo Stivelberg y María Gamboa) me ayudaron muchísimo a eso.



Kika Estévez tiene 21 años. Foto: Archivo particular

Usted nació en este siglo y muchos de los objetos de los años 70 ya no existen o no los conocía. ¿Cuál de ellos le llamó más la atención?



Definitivamente, la máquina de escribir. No la conocía, no la sabía usar y por supuesto fue una tarea que me tocó aprender. Ahora quiero una para mí. Me parece cool y me podría quedar horas escribiendo.



¿Qué aprendió de esta producción?



Como serie, aprendí que como seres humanos siempre nos vamos a sentir identificados con las mismas situaciones, por más que haya pasado en otros tiempos, y como producción, que si las cosas las haces con amor y con paciencia, queda mucho mejor de lo que esperas.



¿Hubiera vivido feliz de niña y adolescente en los 70?



Aunque me fascina la estética y muchas cosas más de los 70, no creo que me hubiera gustado vivir como mujer en ese momento. Si hoy en día todavía luchamos por muchas cosas, en esa década aún más. Y aunque me encantaría ser igual de valiente y rebelde que Eva, no sé si sería capaz de hacerlo en esos años donde las consecuencias eran peores.

Los papás de esa época eran distintos. ¿Qué cosas de sus actitudes la sorprendieron?



Lo que más me sorprendió de leer a los personajes de los padres de antes es la manera en la que les enseñaban a sus hijos a NO expresarse libremente por las reglas sociales y morales de la época. Creo que si muchos padres de esa época se hubieran sentando a conversar con ellos y escuchado como individuos con pensamientos propios, y no como 'hijos que tienen que hacer caso', se hubieran ahorrado muchos problemas. Y eso es lo que me encanta de los papás de Camilo Granados (Emmanuel Restrepo), que decidieron escuchar a su hijo y entenderlo.



¿Cuál es, en su opinión, la diferencia más grande entre los adolescentes de esa época y los de ahora?



Sinceramente, pienso que somos un reflejo de los adolescentes de esa época, pero de un modo mucho más sutil. Viendo la serie me identifiqué con todo, en cierto nivel. Creo que la diferencia que tenemos es que somos incluyentes y la mayoría de nosotros pensamos de una manera mucho más abierta.



¿Qué le enseñó Eva?



A no tener miedo a decir lo que pienso, a no tener miedo a sentir. Me enseñó la real responsabilidad que tengo al ser artista y es usar mi voz para amplificar mensajes como los de Eva. Yo también aprendí mucho de ella. Quiero que eso sea algo que la gente sepa de mí, que no me las sé todas y que todos los días aprendo, así como los chicos aprendieron de Eva.



Viene una nueva temporada. ¿Qué cree y quiere que pase con su personaje?



Realmente no tengo ni la más remota idea. Así como la audiencia, yo también quedé en shock con el final. De igual manera estoy extremadamente feliz y muy agradecida con todas las personas que la vieron y la disfrutaron, porque es por ellos que vamos a tener segunda temporada.

