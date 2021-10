La actriz Juana Arias por fin es una Juana

A los 10 años, Juana Arias Pérez comenzó a ser presentadora de 'La pandilla', del 'Club 10', propuesta infantil de Caracol.



“Éramos tres niñas y tres niños y uno de ellos, de 14 años en ese momento y superdotado, incluso ya estudiaba Medicina, y hablaba de lo que hacíamos como un trabajo. Yo lo miraba y no entendía, porque para mí era jugar, divertirme, aprender cosas”, cuenta.

Y trae más recuerdos: de niña, viendo televisión, le decía a su mamá, la periodista Amparo Pérez, que quería estar ahí, actuando.



Especialmente cuando veía 'Las Juanas', la versión original de la telenovela escrita por Bernardo Romero Pereiro y que se emitió en 1997, contando la historia de 5 hermanas, hijas del mismo padre, pero de distintas mamás, que se reencuentran con el hombre que les dio la vida.



“Yo me sentía otra Juana. Tenía como 7 u 8 años y me hacía el pescadito (tatuaje de las hermanas) con lapicero, sobre una mancha que tengo de nacimiento. Un año entero, a diario, me la hice, pensando que de pronto yo podía ser la sexta Juana y me iban a ir a buscar”, cuenta vía telefónica desde México, donde vive.



Esta telenovela tenía muchos visos de comedia. Años después se hizo una nueva versión, y ahora Netflix presenta 'La venganza de las Juanas', escrita por Jimena Romero Henríquez, hija de Romero Pereiro.

Juana Arias es Juana Matilde. Y también actúan Zuria Vega (Juana Manuela), Sofía Engberg (Juana Bautista), Renata Notni (Juana Valentina), Oka Giner (Juana Caridad) y Carlos Ponce, que es Simón Marroquín, el papá, entre otros.



“La historia no gira tanto en torno a sus amores, pero sí está la hermandad y temas como la trata de blancas, el maltrato a la mujer, la corrupción política y la violencia. Somos cinco mujeres que nos unimos y descubrimos el pasado de Marroquín, que es de la peor calaña”.



Juana Arias, de 32 años, vivió en Colombia hasta los 18, cuando se fue a estudiar a Nueva York, a la academia Lee Strasberg, “un lugar espectacular, con profesores de distintos lugares, unas técnicas increíbles. Un espacio muy competitivo, donde la exigencia es muy alta. Tenía que inscribir clases de movimiento y me metí a tap. Tuve que practicar hasta la muerte para la presentación final, porque no era tan buena para ese baile. Lo que mis compañeros avanzaban en seis meses yo lo logré en un año”.

La historia no gira tanto en torno a sus amores, pero sí está la hermandad y temas como la trata de blancas, el maltrato a la mujer, la corrupción política y la violencia

En sus viajes a Colombia hizo la película 'Amores peligrosos', con Marlon Moreno. Estuvo en 'Mamá también', 'La Selección' y 'Alias el Mexicano', entre otras.



Cuando volvió a Estados Unidos se estableció en Miami y estuvo un tiempo corto en Los Ángeles. Luego viajó a México, donde vive desde hace seis años.



Allí ha actuado en series como 'La muchacha que limpia', representando a Ángela, una joven rica que vive en un burbuja, “hasta que desaparece su hermano y es la única de la familia que lo busca, hallando secretos de sus padres”.



Sus personajes, dice, los asume pensando en su sicología. “Hay que saber entrar y salir. Los preparo mucho, con distintas técnicas, desde sus heridas y reacciones”.



Con una mamá que siempre ha estado en los medios, Juana Arias Pérez dice que ella nunca le preguntó si quería ser actriz o periodista.



Las cosas fluyeron, pero afirma que siente que tenía sentido de exigencia desde niña. Recuerda que su mamá hacía un programa con Virginia Vallejo y esta última siempre se demoraba. “Oía que la llamaba (por teléfono fijo, no había celulares) y le decía que llegara rápido al set. Yo, con tres años, creo, apenas la veía la recibía con un ‘Virginia a set’".



A 'La venganza de las Juanas' le ha ido bien. Ocupa los primeros lugares en países como Mozambique, Arabia Saudia y Alemania, desde donde le escriben.



Y cuando no está trabajando o estudiando (hizo hace poco un curso con Juan Carlos Corazza, en España), atiende sus dos restaurantes, Juana Juana, en Ciudad de México.

