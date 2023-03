Idris Elba es una de las grandes estrellas de su generación. El actor británico que habría estado en la baraja para interpretar a James Bond y que tuvo un lugar protagónico presentando una de la categorías en los premios Óscar el pasado domingo, lleva años definiendo el cine y la televisión con su inigualable estilo.



Idris Elba ha llegado más lejos de lo que mucha gente vaticinaba. Ha interpretado a Heimdall en Thor (2011), a Bloodsport en The Suicide Squad (2021) y ha protagonizado Beasts of No Nation (2015). Elba también ha prestado su voz a personajes en Zootopia, El libro de la selva y Buscando a Dory.



Fue incluido en la lista ‘ Time 100’ de las personas más influyentes del mundo. En Estados Unidos, es uno de los 20 actores que más dinero recauda. Fue nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People y fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico.

Más allá de todos sus pergaminos, el rol que le ha cambiado la vida es el de John Luther, papel que interpretó en la serie de televisión y que ahora salta a una película. Luther ha significado para Elba 4 nominaciones personales a los premios Emmy y con la interpretación de personaje obtuvo un premio Globo de Oro.

La plataforma Netflix estrenó hace unos días Luther, cae la noche, la película basada en la serie, original de la BBC, que se estrenó en 2010 y fue nominada a once premios Emmy.

Luther es un personaje polémico, complejo. Si bien su objetivo es conseguir justicia, propone un concepto un tanto maquiavélico en el que el fin justifica los medios.

Es quizás por eso que se ha convertido en un personaje tan querido: no es un héroe común. No es perfecto ni prístino. Como todos nosotros, tiene sus claroscuros, tiene una historia detrás que lo ha hecho ser quien es.

Es un hombre quebrado, dolido, no tiene límites y no está dispuesto a escuchar; pero todo lo que hace, lo hace buscando equilibrar la balanza. Luther puede hacer las cosas mal, pero siempre está buscando el bien.



Elba es un hombre tranquilo. Viéndolo animado, con una sonrisa y su suéter amarillo parece no tener nada en común con su personaje. Está atendiendo a la prensa desde temprano y se toma el tiempo de saludar y preguntar por Colombia. Calmado, con voz gruesa y muy buena predisposición, uno de los actores más importantes del mundo habló con EL TIEMPO.

Luther termina en la cárcel por torcer las cosas para poder apresar a los malos. ¿Usted cree que el fin justifica los medios?

​

John Luther siempre cruza esa línea... y lo hace casi imprudentemente… si yo trabajara de John le diría que eso no es bueno, aunque la innegable realidad es que, sea como sea, él siempre obtiene los resultados esperados. En términos generales te diría que nadie debería vivir por encima de la ley, porque la ley está ahí y es así por una razón. Sin embargo, a alguien como John siempre lo querré de mi lado.

¿Qué consejo le daría a John Luther?

​

Le diría: amigo, ¡tienes que tratar de ser más sutil! ¡Rompes puertas, pateas a la gente, estás haciendo locuras! ¡Tienes que encontrar una manera de hacerlo de una manera más… calmada! (risas). Pero hablando en serio, no creo que un consejo mío o de nadie pueda ayudar a John… no creo que entienda… él es una de estas personas que siempre busca la forma más rápida entre A y B… siempre intenta seguir una línea recta, sin apartarse de su objetivo.

Ha interpretado muchos personajes importantes, pero Luther le ha cambiado la vida ¿Qué significa este personaje para usted?

​

John Luther es uno de mis personajes más antiguos. Me encanta. Es muy interesante jugar a ser John. Fueron cinco temporadas de televisión con él y ahora una película, con posibilidad de más películas. John Luther es el regalo que sigue dando. Es un personaje difícil de interpretar... es agotador y necesito vacaciones cada vez que lo interpreto, pero él significa mucho para mí. Estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado.

¿Cómo diría que ha evolucionado Luther durante estos años entre la serie y la película?

​

Si tengo que ser honesto, debo decir que no ha evolucionado, que sigue siendo el mismo tipo (risas). Sin embargo, creo que en la película es vulnerable. Creo que le han enseñado y ha aprendido una lección. Pero él sigue siendo él y al final del día, más allá de lo que ha pasado, te preguntas: ¡¿en qué se va a meter ahora?!



Durante esta charla también tuvimos la oportunidad de conversar con Jamie Payne (director) y Neil Cross (guionista) sobre la experiencia de llevar a John Luther a la pantalla grande.

¿Qué fue lo más difícil de llevar a la pantalla grande?

​

Neil: Fue un desafío porque había mucho que podría haber salido mal. Creo que lo que hizo factible la película fue la relación y la confianza que hay entre Jamie y yo o, mejor dicho, entre Jamie, Idris y yo. Lo más importante era que nos mantuviéramos fieles al personaje que amamos. Así que hubo muchos caminos fáciles que pudimos haber tomado. Elegimos no hacerlo. Fuimos muy cuidadosos.

Jamie: Tuve la suerte de poder dirigir la serie de televisión de Luther. Neil y yo somos muy amigos así que tuve acceso ilimitado para hablar con él sobre el filme. Y, obviamente, Idris y yo desarrollamos una gran relación cuando trabajábamos juntos. Todos queríamos proteger el ADN de la serie, lo que hizo que la serie fuera genial... y yo creo que eso es la conversación constante, algo que me fascina infinitamente. Incluso, ahora que he terminado esta primera película, he vuelto a sumergirme en la serie para disfrutarla.

¿Qué les ha enseñado Luther, el personaje?

​

Neil: Que lo único que necesitas es un buen abrigo (risas).

Jamie: Amo a Luther y creo que lo que me ha enseñado es que siempre debemos seguir adelante. Siempre debemos intentar. Siempre debemos saber qué hay del otro lado de la puerta. Y la mejor manera de averiguarlo es abrirla. Y que un abrigo siempre será necesario (risas).

